Erdoğan'ın masasındaki anket: Ak Parti'nin oyu yüzde 38

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını açıkladı.

AK PARTİ İLK SIRAYI KAPTIRMADI

Ankette, vatandaşlara, "Bu pazar bir genel seçin olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi. Alınan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 38,5'le rakiplerinin önünde ilk sıraya oturdu.

MHP, HDP'Yİ KÜÇÜK FARKLA GEÇTİ

Ana muhalefet Partisi CHP yüzde 25,3, oy toplarken İyi Parti yüzde 12,1'de kaldı. MHP yüzde 9,9 oy alırken HDP 9,2'yle MHP'nin gerisinde kaldı.

YENİ KURULAN İKİ PARTİ YÜZDE 1'DE KALDI

Yeni kurulan partilerden DEVA Partisi yüzde 1,7, Gelecek Partisi yüzde 1,1, Saadet Partisi yüzde 0,7, Memleket Partisi yüzde 0,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 0,4, BBP yüzde 0,3, diğer partiler ise yüzde 0,2 oy aldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI

2023 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AK Parti ve MHP'nin toplam oyları ise yüzde 48,4 oldu.

"BİRİLERİ OPERASYON ÇEKİYOR"

Diğer anket şirketlerinin araştırmalarına tepki gösteren AK Partili Şen, "Birileri operasyon çekiyor. Zihinleri bulandırıyorlar. Koskoca adam yalan söylüyor. Araştırmalarda şunu görüyorum; kararsızları yüzde 40 olarak belirtiyorlar. Böyle bir şey yok. Politize olmuş toplumda kararsız az olur. Bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. AK Parti'yi yüzde 30'un altında göstermeleri için kararsızları çok gösteriyorlar. Ben şimdi tek araştırma yapmıyorum. Ayda 3-4 tane araştırma yapıyorum ya da yaptırıyorum. Cumhurbaşkanı anketleri çok sıkı takip ediyor. Burada mevzu şu; gördüğümüz manzara burada bir tanesini kullanıyorsunuz. 37, 38, 39 küsuratlı rakamlarda görüyorum. 37 ile 39 arasında değişen bir tablo var." dedi.

"AK PARTİ YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞMEDİ"

Şen sözlerine şu şekilde devam etti:

"CHP de yine aynı şekilde 24'sını da 26'sını da görüyorum. Ama hiçbir yerde bunu sol tarafın da toplam seçmen sütununda olduğunu düşünelim hiçbir yerde kararsızı 10-15'in üzerinde görmüyorum. Yok öyle bir şey. Şimdi araştırmayı şöyle yaparsanız seçmenle katılımcılarla eskiden denek diyorduk. Ona soru formunu pusula şeklinde verirseniz ve hafifçe başınızı döndürüp buyurun siz işaretleyin derseniz orada kararsız olmaz. Ne kadarsa o kadar çıkar. Yüz yüze yapılan ankette karşınızda canlı birisi var. Bu anket Ekim 2021 anketidir. Kasım ayı anketi şuan sahada birkaç tane araştırama devam ediyor. Onları da göreceğiz. Yeni gelişmelerde anketi etkileyebilir. Burada şu söyleniyor "AK Parti 30'un altına düştü" bu yalandır. Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Nerden bunu biliyorum? Çünkü ölçüyorum. Ama nereye düştü 38. Ama ben diyorum ki; bunun 37'lisini de gördüm 39'lusunu da gördüm. Ortadakini size veriyorum. AK Parti 42,5'ten buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz."