İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

'Ne halı, ne kilim, hiçbir şeyim kalmamış'

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesi'nde evi zarar gören Zeynep Karabıyık "Evim yıkılmış. Ne halı, ne kilim, hiçbir şeyim kalmamış" dedi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da gazetecilere yaptığı açıklamada "Cana gelen bir şey yok. Mala geleni de devletimizle el birliğiyle hallederiz" ifadelerini kullandı.