Yunanistan sınırında operasyon: 5 kişi yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
Eklenme : 09 Kasım 2021 09:34
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye geçiş yapmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirtilirken, MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."