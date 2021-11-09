Ankara'da PKK'ya yönelik 'sosyal medya' operasyonu
Başkentte sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlından 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 09:41
Alınan bilgiye göre, sosyal medya mecralarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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