Pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin ruhsal yapıları değişti

OHAL Komisyonu'nda 8 bin dosya kaldı
OHAL Komisyonu'nda 8 bin dosya kaldı
Erdoğan'ın masasındaki anket: Ak Parti'nin oyu yüzde 38
Erdoğan'ın masasındaki anket: Ak Parti'nin oyu yüzde 38
Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yol mevcut
Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yol mevcut
EYT sorununu çözecek 5'li formül masada bekliyor
EYT sorununu çözecek 5'li formül masada bekliyor
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
6 Üniversite 205 personel almak için ilana çıktı
6 Üniversite 205 personel almak için ilana çıktı
Ev alım-satımında yeni dönem: Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi
Ev alım-satımında yeni dönem: Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi
Tahrik fenomenleri tazminat alamayacak
Tahrik fenomenleri tazminat alamayacak
'Bereketli' demek laikliğe aykırı
'Bereketli' demek laikliğe aykırı
Tanık beyanlı mobbing istemine 8 bin TL tazminat
Tanık beyanlı mobbing istemine 8 bin TL tazminat
Bakan Koca'dan 40 bin sağlık personeli ataması açıklaması
Bakan Koca'dan 40 bin sağlık personeli ataması açıklaması
Türkiye'nin desteği Azerbaycan'a güç verdi
Türkiye'nin desteği Azerbaycan'a güç verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? TÜSİAD Başekonomisti açıkladı
Asgari ücret ne kadar olacak? TÜSİAD Başekonomisti açıkladı
Trafik kazası geçiren polis memuru şehit oldu
Trafik kazası geçiren polis memuru şehit oldu
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor
Erdoğan: Okullar kesinlikle kapanmayacak
Erdoğan: Okullar kesinlikle kapanmayacak
2021 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alım ilanı yayımlandı
2021 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alım ilanı yayımlandı
Hak-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması: Zamdan önce vergi dilimi düşürülsün
Hak-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması: Zamdan önce vergi dilimi düşürülsün
Gram altın rekor kırdı: 571 TL
Gram altın rekor kırdı: 571 TL
Eski dünürlerin katledildiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Eski dünürlerin katledildiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Genç bekçi koronadan hayatını kaybetti, ailesi hastaneyi suçladı
Genç bekçi koronadan hayatını kaybetti, ailesi hastaneyi suçladı
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Meteoroloji'den uyarı! 12 kente kar geliyor
Meteoroloji'den uyarı! 12 kente kar geliyor
Bakan Gül: 'Hukuk arkadan gelsin' denilmemeli
Bakan Gül: 'Hukuk arkadan gelsin' denilmemeli
Çalışma Bakanı'ndan 'mülakat sistemi' ile ilgili önemli açıklamalar
Çalışma Bakanı'ndan 'mülakat sistemi' ile ilgili önemli açıklamalar
Başkanın, esnafı ilçeden kovduğu görüntülere soruşturma başlatıldı
Başkanın, esnafı ilçeden kovduğu görüntülere soruşturma başlatıldı
A Haber muhabiri MEB'in kadrolu çalışanı çıktı, soruşturma başlatıldı
A Haber muhabiri MEB'in kadrolu çalışanı çıktı, soruşturma başlatıldı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Ana sayfaHaberler Sağlık

Pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin ruhsal yapıları değişti

Pandemi döneminin çocuklar ve ergenler üzerinde oluşturduğu etkileri anlatan Prof. Dr. Burak Doğangün, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğangün, "Ergenler, gençler kendine zarar verme gibi davranışları daha yoğun bir şekilde gösterdiler. Hafta sonları dahil hiç bunca yıllık meslek yaşamımda olmadığı kadar yoğunluk olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 09:45
Yazdır
Pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin ruhsal yapıları değişti

Covid-19 pandemisi toplumun her kesimini büyük oranda etkilerken alışkanlıkların da değişmesine neden oldu. Salgın nedeniyle uzun süre evde kalan insanların tercih, tutum ve davranışlarında değişiklikler yaşandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Doğangün de pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin ruhsal yapıları hakkında açıklamalarda bulundu. Doğangün, bu süreçte kesici aletlerle kendisine zarar veren çocukların sayısının büyük oranda arttığını ifade ederken aileleri uyardı.


"Bunca meslek yaşamımda olmadığı kadar yoğunluk oldu"


Başlangıcından bu yana salgının çocuklar ve ergenler üzerinde oluşturduğu etkilere ilişkin konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Doğangün, "İlk dönemde çocuklar ne olduğunu anlamaya çalıştılar şok olan anne babalarının yüzlerini izlediler. Belirli bir dönem sonra ise ne olduğunu daha rahat anlamaya çalıştılar. Önce korktular birçok yetişkin gibi daha sonra bunları söze dökebilenler daha rahatladı. Kendi evlerinde hapis olmuş oldular. Bunların getirdiği etkiyle bir dönem sonra suçluluk hissetmeye başladılar. Hem bir taraftan dışarıya çıkmak isteme hem de içeride kalıp aileyi koruma gerekliliği vardı. Yapılan çalışmalar genellikle çocuk ve ergenlerin birkaç alanda yoğun bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. Çocuk ve ergenlerin dünya ve ülke genelinde daha fazla depresif belirtiler gösterdiği, yoğun kaygı sorunları yaşadığı bunlarla bağlantılı olarak özellikle biz de ülkemizde çok sık görmeye başladık. Kendine zarar verme gibi davranışlar geliştirmeye başladığını gördük. Ergenler, gençler daha çok sosyalleşme alanındaki zorluk, yeme bozuklukları ve kendine zarar verme gibi davranışları daha yoğun bir şekilde gösterdiler. Hafta sonları dahil hiç bunca yıllık meslek yaşamımda olmadığı kadar yoğunluk olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Vücudun kapalı bölgelerine yapıldı"


Pandemide çocukların kendilerine zarar verme eğilimlerinin arttığını kimi zaman ailelerin bu durumu geç fark ettiğini belirten Prof. Dr. Burak Doğangün sözlerini şöyle sürdürdü:


"Aileler ilk önce fark etmediler bunu, bir moda gibi sosyal medyadan etkilenip ergenlerin, gençlerin sıkıntılı süreçler yaşadıklarında çözüm üretemediklerinde o depresif belirtileri yoğun yaşadıklarında kendilerine zarar verdiklerini gördük. Bazı sosyal medya alanlarında da bu durum bir fenomene, popülariteye dönüşerek moda gibi bir güç kazandı. Çok da fazla arttı. Geçmişte de bu durum mutlaka vardı ancak hiç görmediğimiz kadar bunu görmeye başladık. Kendine zarar verme davranışı gencin sıkıntı hissettiği zamanlarda bu bir uyarı, uyaran gibi yani çok sıkılan birinin uykuya dalmamak için kendini çimdiklemesi gibi bir uyarı etkisi gösterdi. Benim anlatmaya çalıştığım bilinçli ve bilinç dışı bir cezalandırma gibiydi. Ergenin kimlik oluşurken bedenine yönelik bir hissetme durumu gibiydi ama daha çok bu pandemide hangi özel şartlarda oluyordu derseniz, normalde kol ve bacaklara yapılan bir nevide dış dünyaya yönelik bir mesaj olan bu kendine zarar verme davranışı pandemi döneminde özellikle vücudun kapalı bölgelerine yapıldı. Anne babanın aslında evde olup görme durumu olan bu durum böylelikle ertelenmiş oldu. Yoğun depresif sıkıntılar yaşayan gençlerde belli bir dönem sonra kendine zarar verme davranışı maalesef bazı intihar fikirleriyle de kendini gösterdi. Aile o zaman farkında oldu ve böylelikle patlak vermeye başladı"

"Parmak sallar şekilde değil, niye oldu bu durum merak ediyorum demek"


Ailelerin kendine zarar veren çocuklarına karşı yaklaşımının çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Doğangün, "Sıklıkla kesici aletlerle olan durumdan bahsediyoruz, birçok cismi ergen, kendisini yaralamak, zarar vermek için kullandı. Anne baba böyle bir durumda genellikle şok, panik yaşıyor. Zaman zaman inkar ediyor 'zaten ufacık bir şey, bir şey olmaz ki, kedi yapmış' bir taraftan biliyordum diyor ama yakıştıramıyor. Öncelikle bir kabul edebilmek, görebilmek, bir durabilmek sert değil, net durabilmek tabiri caizse bir zemin hazırlayıp üzerine konuşulabilir bir alan oluşturmak lazım. Bu durumu bunu niye yaptın gibi parmak sallar şekilde değil, niye oldu bu durum merak ediyorum demek ikisi arasında fark var. İşin içinden çıkılamaz boyutta bir durum olduğu düşünüldüğünde de bir psikiyatr, bir psikiyatriste bir profesyonele geliyorlar ama burada da şu çok önemli seni aldım götürüyorum, bakacaklar sana suçlu gibi değil. Bu kendine zarar verme davranışları da daha çok ilk orta ergenlik döneminde daha sık oluyor. Yani 13-16, 12-15 yaş arasında daha sık gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Ekrana boğulduk bu dönemde herkes kendi alanında bir kısır döngü yaşamaya başladı. Pandemi döneminde uyku bozuklukları çok fazla oldu. Mesela 5 gün hiç uyumayıp oyun oynayan ergen gördüm. Zombi gibi karşımda dolaşıyordu, bütün bunlar şimdi çok şükür ki daha dengeye girmeye başladı" ifadelerini kulandı.

"Şu an bu olumlu süreç oluştu"


Öğrencilerin uzun zaman sonra okula başladığı ilk dönemlerde uyum problemi yaşadığı ancak bu durumun giderek olumlu bir sürece girdiğini ifade eden Prof. Dr. Doğangün, "Şu an bu olumlu süreç oluştu. Belli bir dönem sonra kendiliğinden gelişti. 1,5-2 yıl hiç okula gitmeyen çocuk 'gittiğim zaman beni eleştiriler mi, beni beğenmezler mi, yanlış bir şey söyler miyim' gibi pandemiden kalan, pandemide artan o anksiyeteyi sosyal alana yansıttı. Ama adaptasyon birlikte geldi. Birlikte geçirilecek kaliteli zaman çok önemli. Özellikle 0-4 yaş döneminde çocuklarını ekrana boğmayın, masada yemek yemeleri için karşılarında bir uyuşturucu gibi onları hipnotize edecek ekranları tabletleri ellerine vermeyin" dedi.

#virüs#çocuk#cerrahpaşa
Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 30 artırıyor
Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 30 artırıyor
Toplumun yüzde 4'ünde görülen hastalığın sebebi henüz bilinmiyor
Toplumun yüzde 4'ünde görülen hastalığın sebebi henüz bilinmiyor
Bakan Koca: Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hastamız var
Bakan Koca: Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hastamız var
Pfizer, koronavirüs hapının etkinlik oranını açıkladı
Pfizer, koronavirüs hapının etkinlik oranını açıkladı
Sağlık Bakanlığından yenidoğanlar için 'K vitamini' genelgesi
Sağlık Bakanlığından yenidoğanlar için 'K vitamini' genelgesi
Pandemi döneminde böbrek nakli yüzde 50 azaldı
Pandemi döneminde böbrek nakli yüzde 50 azaldı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, atandığı alandan farklı bir programa doktora kaydı yaptıran ve lisansüstü eğitimde yeterlik sınavında başarılı olarak kayıt yenilemeyen araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemini hukuka uygun buldu!
Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak

Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıkçı alınacak."
Mobilya ürünlerinde %70 varan indirimler başladı

Mobilya ürünlerinde %70 varan indirimler başladı

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319511484;dc_trk_aid=512196034;dc_trk_cid=161315613;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar

Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar

Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu, üst öğrenimi mezunu olanların alt öğrenimden KPSS tercihi yapamayacağına dair 2016 yılı KPSS tercih kılavuzundaki düzenlemeyi hukuka uygun buldu
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=zUeQ1ObDv0tOQZ.SZgNp_IaSrmIdUwMElFWPZvPivqf.l7/fastid=dyabitjnuiecwbhxchampbrzvhkl/stparam=thrjcvnjmn/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.molaistanbul.com/index?utm_campaign=Mola-Istanbul-Kasim21&utm_medium=manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_content=digitalhouse
Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek

Statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinin gözü 11 Kasımda
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurun yabancı uyruklu eşi olması halinde hak sahipliği nasıl belirlenir?

Memurun yabancı uyruklu eşi olması halinde hak sahipliği nasıl belirlenir?

Memurun vefatı halinde 'yabancı uyruklu' eşine dul maaşı bağlanır mı?
Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde çalışan aynı zamanda sigorta hakemliği kaydı bulunan davacının sigorta hakemliği yapamayacağına ilişkin kararı onadı.
DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
TSK, muvazzaf subay adayı almak için ilana çıktı

TSK, muvazzaf subay adayı almak için ilana çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlıklarında muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere başvuru kılavuzunu yayımladı. Som başvuru tarihi 28 Kasım 2021
'Ne halı, ne kilim, hiçbir şeyim kalmamış'

'Ne halı, ne kilim, hiçbir şeyim kalmamış'

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesi'nde evi zarar gören Zeynep Karabıyık "Evim yıkılmış. Ne halı, ne kilim, hiçbir şeyim kalmamış" dedi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da gazetecilere yaptığı açıklamada "Cana gelen bir şey yok. Mala geleni de devletimizle el birliğiyle hallederiz" ifadelerini kullandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış

Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay'ı Bursa Şubesi'ne iki adet otobüs bağışladı. Mobil kan alımlarında kullanılacak otobüslerden biri Tarım AŞ tarafından kan alımına gerekli cihazlarla donatılırken, ikinci otobüsün donanımını ise Kestel Belediyesi üstlendi.