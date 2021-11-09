OHAL Komisyonu'nda 8 bin dosya kaldı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. İhraç edilenlerin büyük çoğunluğunu, FETÖ iltisakıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sızan güvenlik güçlerinden oluştu. Kamu görevinden çıkarılanların itiraz mercii olarak kurulan OHAL Komisyonu, toplam 126 bin 758 başvurunun 118 bin 415'ini inceledi. En son 28 Ekim'de kararını açıklayan komisyon, 15 bin 50 başvuruyu kabul etti, 103 bin 364 başvuruda ise ret kararı verdi. Komisyonda sonuçlanmayı bekleyen dosya sayısı ise 8 bin 343'e düştü.

41 BİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ İHRAÇ EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin sızdığı devlet kurumlarının başında İçişleri Bakanlığı geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan KHK ile 41 bin 77 kişi ihraç edildi. Bu personellerden OHAL komisyonuna yaptığı başvurusu kabul edilen kamu personellerinin birçoğu ise kısa süre görevine başladı. 2019 yılının Mayıs ayına kadar başvurusu kabul edilen polis memurları Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışırken, o dönem ilan edilen İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nden sonra iade edilen polis memurlarının çoğunluğu, İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi'nde göreve başlatıldı.

2 BİN 7 KİŞİ GÖREVE BAŞLADI

Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesine göre, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı personeliyken ihraç edilip komisyon tarafından iade edilenler, ilgili bakanlıklar bünyesinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilmeye başladı. İadesi yapılan personelin eski kadro ve rütbelerine atanması konusunda herhangi bir koşul aranmaksızın bakanlık makamına takdir yetkisi tanındı. Önceki görevleriyle yeni görevleri arasında bir maddi kayıp olan personele ise, tazminat olarak ödemesi yapıldı. OHAL Komisyonu'nun İçişleri Bakanlığı'na başvurusunu kabul ettiği toplam 2 bin 1 personelden bin 7'si Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna, 544'ü Araştırma Merkezi kadrosuna atandı. 165 personelin emeklilik, vefat ya da başka bir konudan dolayı ihraç gibi nedenlerle atamasının yapılamadığı, 285 personelin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

HALİT TURAN