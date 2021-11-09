'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "e-Duruşma"nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 10:26
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı.
Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.