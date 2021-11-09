İKM'ler emniyet hizmetleri sınıfına geçmek istiyor

Cezaevinde görev yapan infaz ve koruma memurları, dün sosyal medya hesabından hashtag çalışması yaparak, infaz ve koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfında yer alması gerektiğini, bununla ilgili yasal düzenleme taleplerini dile getirdiler.

DÜNYADA 'CEVAEVİ POLİSİ' ÖRNEKLERİ VAR

İnfaz koruma memurlarının sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu bilgilendirmede, başka ülkelerde cezaevinin koruma hizmetlerini yürüten kamu görevlilerinin emniyet hizmetleri içerisinde olduğunu, 'cezaevi polisi' olarak görevlendirildiklerini belirttiler.

'ROBOKOP KIYAFETİ İLE YAPILAN PAYLAŞIM'

İnfaz ve koruma memurları, görev alanları içerisinde olan cezaevlerinde yapılan aramalarda kullanılan, acil müdahele ekipleri için kullanılan güvenlikli 'robokop' kıyafeti ile görseller paylaşarak, riskli görevler yaptıklarını belirterek bu görev tanımının emniyet hizmetleri sınıfında yer alması gerektiğini iddia ettiler.

Öte yandan, cezaevi çalışanları, cezaevinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı gibi görevlilerin sağlık hizmetleri sınıfında bulundukları, öğretmenlerin eğitim hizmetleri sınıfında bulundukları da dikkate alınarak, infaz ve koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfında yer alması gerektiğini belirttiler.

Ayrıca, emniyet hizmetleri sınıfında yer alan polislerin, tehlikeli suçluları yakalama, gözaltına alma, görev tanımı içerisinde. Aynı suçluların, tutuklandıktan sonra tahliyesine kadar ki süreçte, güvenliği ve sevkiyatı infaz ve koruma memurları tarafından yerine getirildiği için, infaz ve koruma memurlarının en az polisler kadar riskli bir görev yürüttüklerini bu nedenle polisler ile aynı hizmet sınıfı içerisinde olmaları gerektiğini belirttiler.

İnfaz ve koruma memurları, TBMMde gündemde olan #5yargıpaketi içerisinde, özlük haklarının gündeme gelmesini ve gerekli düzenleme ile emniyet hizmet sınıfına geçiş imkanının sağlanmasını bekliyorlar.#cezaeviemniyetsınıfına #İKM #İnfazkorumamemuru https://t.co/8DnwLT8ci4 pic.twitter.com/GbkA8cmpAZ MemurlarNet (@memurlarnet) November 9, 2021

5. YARGI PAKETİNDE YER ALMAK İSTİYORLAR

İnfaz ve koruma memurları, TBMM'de gündemde olan 5. yargı paketi içerisinde, özlük haklarının gündeme gelmesini ve gerekli düzenleme ile emniyet hizmet sınıfına geçiş imkanının sağlanmasını bekliyorlar.