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Vatandaşlar, sorunlarının çözümünü KDK'de buldu

Kamu Denetçiliği Kurumuna bugüne kadar elektrik direklerinin değişiminden, engelli vatandaşın tayin istemine, ücretli öğretmen olarak çalışılan sürelerin hizmet cetveline işlenmesine kadar pek çok farklı konuda başvuru yapıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 11:11
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Vatandaşlar, sorunlarının çözümünü KDK'de buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamu hizmetleri veren kurumlarla vatandaş arasında anlaşmazlıklarda hakemlik ve arabuluculuk yaparak, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor.

Kurumun internet sitesi üzerinden, e-posta yoluyla veya kuruma bizzat gelerek başvuru alan KDK, vatandaşlara hizmet kapsamında kamu idarelerine de yol gösteriyor.

Bu kapsamda KDK'ye, elektrik direklerinin değişiminden, engelli vatandaşın tayin istemine kadar pek çok konuda başvuru yapıldı.

AA muhabirinin başvurulardan derlediği bilgilere göre, Samsun'da yaşayan bir kişi, mahallelerinde bulunan elektrik direklerinin çürüdüğünü belirtti ve elektrik kablolarının yerin altına alınması için KDK'ye başvurdu.

Sorunun çözülmesi amacıyla ilgili elektrik dağıtım şirketinin yetkilileriyle temasa geçen KDK'nin girişimiyle çürümüş elektrik direkleri değiştirildi.

- 2017'den beri süren apartman önündeki sızıntı sorunu çözüldü

Başvuruya konu olan başka bir olayda ise vatandaş, 2017'den beri apartman önündeki rögardan lağım sızıntısı olduğunu, belediye ile görüşmeler yapıldığını, ancak sorunun müteahhit kaynaklı olduğu söylenerek talebinin karşılanmadığını KDK'ye bildirdi.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, 2017'den itibaren çözüm bulunamadığı iddia edilen lağım sızıntısı sorunu çözüldü. İlgili kurum da sorunun çözüme kavuşturulduğunu KDK'ye bildirdi.

- Ücretli öğretmen olarak çalıştığı süreler, hizmet cetveline işlendi

KDK'ye başvuran bir başka kişi ise 1995-1996 döneminde ücretli öğretmen olarak görev yaptığını, o yıllar arasında yaptığı hizmetin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında görünmediğini, belirtilen tarihler arası yapılan ücretli öğretmenliğe ait hizmetlerinin tespit ve tesciline ilişkin işlemlerin yapılmasını talep etti.

Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için görüşmeler yapan KDK'nin girişimiyle idare tarafından başvurucunun ücretli öğretmen olarak çalıştığı 111 günlük 4/a hizmeti, hizmet cetveline işlendi. Böylece vatandaşın talebi kamu idaresi tarafından karşılanmış oldu.

- Engelli kadrosundaki sürekli işçinin tayin sorunu çözüme kavuşturuldu

Bir devlet hastanesinde engelli kadrosunda sürekli işçi olarak çalışan başka bir başvurucu, yüzde 67 bedensel engelli olduğu ve hayatını tek başına idame edemediği için ailesinin ikamet ettiği Mersin'e tayininin yapılmasını istedi. Tayin işlemi yapılmaması üzerine engelli kişi, kuruma başvuru yaptı.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçen KDK, başvurucunun talebini yerine getirilmesini sağladı. Daha sonra başvurucu, Mersin'e tayin edildi.

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