'Obez çocuklara Kovid-19 aşısı yaptırılsın' çağrısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Eşref Araç ile Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Uzman Dr. Berat Çolak, delta varyantının çocukları etkilediğini belirterek, özellikle obez çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovir-19) aşısı yapılmasını istedi.

Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi de olan Doç. Dr. Araç, AA muhabirine, son dönemde delta varyantının çocuklarda da ağır seyrettiğini ifade etti.

Başlarda Kovid-19'dan en çok etkilenen kişilerin ileri yaş ile kronik rahatsızlığı bulunan kişiler olduğunu dile getiren Araç, bu kişilerin aşı yaptırmasıyla hastalığın artık daha çok çocuklarda görülmeye başlandığını aktardı.

Araç, delta varyantından başta obezitesi bulunanlar olmak üzere çocukların da etkilendiğine işaret ederek, son 6 ayda vaka sayısında artış görüldüğünü bildirdi.

"Çocuklarda hastaneye yatış oranında geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış var. Maalesef obezite çocuklarda da en büyük risk faktörü Kovid-19 için. Bu yıl 750 civarında hastanemize başvuru var. Bunun 222'si hastalığı hastanede yatışla geçirdi." diyen Araç, salgının beraberinde getirdiği yaşam şeklinin çocuk ve gençlerde obeziteyi artırdığını gördüklerini kaydetti.

Araç, aşı hakkı tanımlanan çocuklara ve ailelerine aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

- "Ailelerden isteğimiz obezitesi olan çocukların hemen aşı olmaları"

Uzman Dr. Berat Çolak da delta varyantının çocukları etkilediğini, virüsün özellikle obezitesi bulunan çocuklarda ağır seyrettiğini belirtti.

"Delta varyantıyla çocuklarda hem semptomlar görüldü hem de hastaneye yatış oranı arttı. Ailelerden isteğimiz obezitesi olan çocukların hem aşı olmaları hem de beslenmelerine dikkat etmeleri." ifadelerini kullanan Çolak, ebeveynlerden aşı hakkı tanımlanan çocuklara aşı yaptırmalarını istedi.

Çolak, obezitesi olan çocukların diğer çocuklara göre maske, mesafe ve temizliğe daha fazla dikkat etmesi gerektiğini aktardı.