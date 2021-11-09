TRT payının kaldırılması elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?

8 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vatandaşlarımızın cebinden ilave meblağın çıkmasını önledik. Her vatandaşımıza yıllık 1500 TL'nin üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık." dedi. Peki TRT Payının elektrik faturaları içindeki yeri ne kadar?

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır. Elektrik faturalarında yüzde 0.7 oranında da enerji fonu kesintisi yer alıyor.

ELEKTRİK FATURALARI AZ DA OLSA DÜŞECEK

Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, bu kararla elektrik faturaları yaklaşık yüzde 1,35 düşecek

Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL'lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 1.35 TL daha az ödeyecek.