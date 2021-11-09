Muz yeme videosu nedeniyle gözaltına alınan Suriyeli gazeteci serbest bırakıldı

TikTok'ta paylaşılan muz yeme videolarını haberleştiren ve sonrasında gözaltına alınan Suriyeli Orient News muhabiri Mecid Şamaa, serbest bırakıldı.

Şamaa'nın avukatı Mehmet Ali Hartavi, Reuters'a yaptığı açıklamada, gözaltına alındıktan sonra Gaziantep'teki bir geri gönderme merkezine götürülen Şamaa'nın serbest bırakıldığı ve bugün İstanbul'a döneceğini söyledi.

Hartavi, Şamaa'nın kimseyle alay etme niyetinde olmadığını ve Suriyelilerin sorunlarını 'mizahi bir şekilde ele almak istediğini' belirtti.

İzmir'de bir vatandaşın sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyor" sözlerinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Tiktok'ta 'muz yeme' akımı başlatmıştı. Emniyet güçleri, söz konusu paylaşımları yapanları gözaltına alıp sınır dışı etmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim etmişti.

Öte yandan Şamaa'nın çalışanı olduğu Orient News, uzun bir zamandır İdlib'deki cihatçı gruplarla ortak hareket ediyor.

Bir süre önce kanalın bölgedeki faaliyeti, İdlib'i kontrol eden El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam örgütü tarafından yasaklanmıştı.