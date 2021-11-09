Şehit yakınına küfür skandalında gözaltı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda'nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.
Eklenme : 09 Kasım 2021 11:52
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, tepkisini dile getiren bir şehit yakınına karşı ağır ifadeler kullanmış ve bu skandal olay kameralara yansımıştı.
Yaşanan bu olay sonrasında ise sosyal medyadan tepkiler büyürken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.
ŞEHİT YAKININA KÜFÜR ETTİ GÖZALTINA ALINDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri sırasında, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda'nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.
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