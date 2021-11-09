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İstanbul'dan ev almak için en az ne kadar birikiminiz olmalı?

Herkesin hayalinde ferah, huzurlu ve modern bir ev vardır. Property TR hayallerinizdeki evi alabilmeniz için size en iyi gayrimenkul seçeneklerini sunacaktır. Türkiye'nin en güzel yerlerinde, en iyi lokasyonunda modern mimarisi ve enerji dolu yaşam kriterleriyle hayallerinizi gerçekleştirmeniz için çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 09 Kasım 2021 11:54
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İstanbul'dan ev almak için en az ne kadar birikiminiz olmalı?

Herkesin hayalinde ferah, huzurlu ve modern bir ev vardır. Property TR hayallerinizdeki evi alabilmeniz için size en iyi gayrimenkul seçeneklerini sunacaktır. Türkiye'nin en güzel yerlerinde, en iyi lokasyonunda modern mimarisi ve enerji dolu yaşam kriterleriyle hayallerinizi gerçekleştirmeniz için çalışmalarına devam etmektedir. Peki İstanbul'dan ev almanız için ihtiyacınız olan nedir?

İstanbul'da Ev Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biridir. Lüks ve modern yapıları ise Kadıköy, Moda, Levent, Cihangir, Beşiktaş, Nişantaşı ve Bebek ilçelerinde yerini alıyor. 2021 yılının en şık mimarisiyle bütünleşmiş, ferah, lüks ve modern yapıları ise Property TR ile hayata geçirildi.

İstanbul'dan ev almak için en az ne kadar birikiminiz olmalı; bunun için M&A danışmanlığıyla yeniden yapılandırma ve piyasa değerine göre hareket ederek, en iyi seçenekleri değerlendirme fırsatı sunulmaktadır. İstanbul'un en iyi semtlerinden, en lüks daireleri stratejik danışmanlık hizmeti sayesinde alabilir, yaz, kış ve bütün mevsimler boyunca hayalinizdeki evinize kavuşabilirsiniz.

İstanbul'da En Ucuz Ev Fiyatları Hangi Semtte?

İstanbul nüfusu 20 milyonu aşmıştır. Trafiğe takılı kalmadan, işinize, okula ve merkezi konumlara çabuk ulaşabileceğiniz hayallerinizdeki ev için Property TR İstanbul'un en iyi konumlarında sizin için operasyonel koşullar üzerinden değerlendirme yaparak, ekonomik gerçeklik üzerinden en iyi seçenekleri sunacaktır.

Emlak hizmeti ve geliştirici şirket olmanın verdiği profesyonel hizmetiyle, İstanbul'un en uygun fiyatlı evlerini, en iyi semt koşullarına göre değerlendirir, sektör deneyimiyle kısa zamanda evinizi almanızı sağlar. Lüks ve modern yapıların, yaşam standartları yüksek, aile yaşantısı, lokasyon özellikleri ve yatırım avantajları üzerinden değerlendirmenizi sağlayacaktır.

İstanbul'da Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İstanbul'un en güzel semtlerinde ev fiyatlarına bakarken, dikkat etmeniz gereken sadece ev içindeki noktalar değil, semt yaşantısı ve merkezi konum özellikleridir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre danışmanlık hizmeti vererek fırsatların değerlendirilmesini sağlayan Property, uluslararası emlak piyasası üzerinden hizmet verir. İstanbul'da ev alırken stratejik danışmanlıkla, dikkat edilmesi gerekenler;

" Ev ve binanın yapım yılına bakılmalıdır.

" Semt emlak piyasa değeri analiz edilmelidir.

" Merkezi konum, ulaşım kriterleri ve mesafesi dikkate alınmalıdır.

" Sermaye piyasası, değer kazanma ve kaybetme kriterleri araştırılmalıdır.

" Eksiksiz hizmet paketi sunan M&A danışmanlık hizmeti fiyat, konum ve değer durum tespiti ile yanınızda olacaktır.

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İstanbul'dan Nasıl Ev Alınır?

İstanbul'dan ev almak için modern mimari, nezih semt yaşantısı ve uygun fiyat araştırmaları yapılması gerekmektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre emlak hizmeti veren firma, yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin bütün kriterlerini dikkate alarak nitelik ve nicelik açısından hedefinize ulaşmanızı sağlamaktadır. Fazla birikim yapmanıza gerek kalmadan, İstanbul'un en iyi semtlerinden en güzel manzarasına uzanan muhteşem gayrimenkul seçenekleri sunulmaktadır.

Sektör deneyimi olan emlak danışmanlık hizmetinden yararlanmanız, proje odaklı, isteklerinizi karşılayan ve kısa zamanda hayallerinizi gerçekleştiren gayrimenkul sahibi olmanız için ilk adım olacaktır.

İlk Adım Property TR İle Emlak Danışmanlığında

Evinize ilk adımı atmak için birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz, çeşitli gayrimenkul seçeneklerini eleyerek ya da belki de beğenerek sahip olmak istediğiniz eve kavuşacağınız seçenekler sunulmuştur. Hedefinize uzanan bu yolculukta, lokasyon özellikleri, modern mimari ve fiyat değerlendirmeleriyle eksiksiz bir hizmet almanız sağlanır.
Hayallerini gerçekleştirmek, benzersiz hizmetlerden yararlanmak ve İstanbul'un nezih semtlerinde değerinde ev sahibi olmak için emlak hizmeti ve geliştirici şirketi Property sizler için her zaman hazırdır. Turkish Citizenship ve Hayallerinizi araştırma, analiz ve dahiyane fikirlerle hayal gücünün ufuklarında sizlerle buluşturacak, modern mimariyle tanışmanızı sağlayacaktır, detaylı bilgi için www.propertytr.com

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