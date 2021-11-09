Eski şampiyon yaşamına son verdi!

Eski milli sporcu Suat Akyol, yaşamına son verdi

Vücut geliştirmede milli takım eski oyuncusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışırken vücut geliştirme sporunu yaparak birincilik ödülü kazanan milli takım eski oyuncusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi.

Akdeniz Manşet isimli haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Akyol, bir dönem Antalya Polis Spor Gücü Kulübü'nün de aktif sporcusu oldu.

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Suat Akyol, 8 Kasım 2021 günü Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Suat Akyol'un naaşı; Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken intihar sebebi ile ilgili olarak çok sayıda iddia gündeme geldi.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde yarışan Suat Akyol, 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.

*Fotoğraflar Akdeniz Manşet sitesinden alınmıştır.