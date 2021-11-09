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Mağazada 'sosyal mesafe' kavgası

Ankara'da bir kadın, mağazada hesap ödeme sırasında sosyal mesafeye uyması için uyarıda bulunduğu şahıs tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken ikili birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Kasım 2021 12:14
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Ankara'daki olay, önceki akşam kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında meydana geldi.

F.K, aldığı ürünlerin ücretini ödemek için kasa önünde beklerken, arkasında sırada bulunan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti. Sırada bekleyenlerden Emrah A.'nın "Mağazanın da dışına çıkalım mı" diyerek karşılık vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin ödeme yapmasının ardından alışveriş merkezinin içinde de devam etti.

KAVGA UZUN SÜRE DEVAM ETTİ

F.K'ın cep telefonu ile görüntülediği tartışma sırasında Emrah A.'nın kadını darp etti. Emrah A.'nın yumruğundan kendisini son anda geri çekerek kurtulan F.K'ın cep telefonu ve elindeki eşyalar yere düştü. F.K'ın, Emrah A. ve eşi ile tartışması, güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen alışveriş merkezi önünde de devam etti. Güvenlik görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı taraflar, bir süre sonra gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

'HAKARET ETTİ'

F.K, sıra beklerken sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunması üzerine tartışma çıktığını belirterek, "Bu kişi kinli bir şekilde 'mağazanın da dışına çıkalım mı?' dedi. Ben kronik rahatsızlığım olduğunu belirterek tekrar rica ettim. Bunun üzerine o lafı tekrarladı. Ben de bunun üzerine 'çıksanız iyi olur' dedim. O da bunun üzerine hakaret içerikli bir kelime kullanarak 'Bu mağazayı satın alırım' dedi. Ben bu kadar güzel şekilde yaklaşınca bu tepkiyi alınca o şahsın sağlıklı olmadığını düşündüm ve kasaya doğru gidip yardım istedim. Güvenlikçiler gelene kadar kasanın yan tarafına geçtim. O sırada o kişinin eşi yanıma geldi ve 'Eşim adına sizden özür dilesem olmaz mı?' dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bir süre sonra bunların yürüyerek dışarı çıktığını gördüm. Güvenliğin onları bırakmamasını istedim. Ona rağmen durmadı, gitmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

'ONURUM, GURURUM VE HAYSİYETİM KIRILDI'

F.K, video çekmeye devam ettiğini belirterek, "O şahıs iki eliyle göğsümden beni itekledi. Ben de o sırada hırslandım ve sırtından itekledim. Daha sonra döndü ve kin ve sinirle o kadar korktum ki sanki beni öldürecekmiş gibi bakışları vardı ve o sırada alttan bir yumruk salladı, ben de onu hissederek bir anlık refleksle kendimi geri çektim. Yumruğu elime çarptı ve telefon yere düştü. Daha sonra polisler geldi ve bizi ayırdılar ve durumu onlara anlattım. Onların gitmelerini de ben engelledim, gitmelerine kesinlikle izin vermedim. Polisler daha sonra bizi ayrı araçlarla karakola götürdüler. Onlardan şikayetçi oldum. Benim onurum, gururum ve haysiyetim kırıldı" dedi.

#Ankara#sosyal mesafe#kavga
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