DHMİ personeline 17 bin TL maaş promosyonu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi personelinin maaş promosyonlarının belirlenmesinde ihaleyi kazanan banka belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Kasım 2021 12:31
İhaleyi 23. turda kazanan Vakıfbank DHMİ personeline 17 bin TL promosyon verdi.
DHMİ maaş promosyonu ihalesi bu gün DHMİ Genel Müdürlüğü ve Genel Yetkili Sendika Ulaştırma Memur-Sen Yöneticileri ve İş, Garanti, Ziraat, Halk, Yapı Kredi, Akbank ve Vakifbank temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. İhaleyi 23. turda 17.000 TL promosyon veren Vakıfbank kazandı.