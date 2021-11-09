DHMİ personeline 17 bin TL maaş promosyonu

İhaleyi 23. turda kazanan Vakıfbank DHMİ personeline 17 bin TL promosyon verdi.

DHMİ maaş promosyonu ihalesi bu gün DHMİ Genel Müdürlüğü ve Genel Yetkili Sendika Ulaştırma Memur-Sen Yöneticileri ve İş, Garanti, Ziraat, Halk, Yapı Kredi, Akbank ve Vakifbank temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. İhaleyi 23. turda 17.000 TL promosyon veren Vakıfbank kazandı.