MEB'den 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) çocuklara yönelik hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, temel ilk yardım uygulamalarını hikayeler yoluyla anlatıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 12:52
Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yayınlanan kitabın yazar kadrosunda, akademisyenler ve alanında uzman isimler bulunuyor.
Kitapta, temel ilk yardım uygulamaları, hikayeler yoluyla ve bunu destekleyen görseller eşliğinde anlatılıyor.