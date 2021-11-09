MEB'den 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabı

Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay'ı Bursa Şubesi'ne iki adet otobüs bağışladı. Mobil kan alımlarında kullanılacak otobüslerden biri Tarım AŞ tarafından kan alımına gerekli cihazlarla donatılırken, ikinci otobüsün donanımını ise Kestel Belediyesi üstlendi.