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Eren operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 13:13
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Eren operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonunda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Bestler-Dereler kırsalındaki operasyonun Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

#eren operasyonu# terörist# süleyman soylu
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