Rektör, parayı vermeden gitmiş!

Gaziantep Üniversitesi eski Rektörü Ali Gür'ün rektör iken oğlunun düğün için çağırdığı misafirleri Gaziantep Üniversitesi Turizm Oteli'nde ücret ödemeden konaklattırdığı ortaya çıktı. 2018 yıllında düğünün yapılmasına rağmen eski rektör Ali Gür'ün otel ücretini ödemeyince, Gaziantep Üniversitesi Turizm Oteli, Gür'den otel odasının ücretini istedi. Söz konusu durum, Ali Gür'ün oğlunun düğünü için kamu idaresine nasıl zarar verdiğini gözler önüne serdi.

Görevde olduğu sürede yaptığı birçok işte tepkilere sebep olan ve hakkında birçok iddia bulunan Gaziantep Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'le ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Rektör iken Gür'ün, 2018 yılında üniversitenin imkanlarını kullanarak oğluna yaptığı düğünün maliyetini ödemediği belirlendi. Nikah salonu için kullandığı ve yüzlerce davetliyi ağırlayan üniversite içindeki Mavera Kültür Merkezi için bir ödeme yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

ALİ GÜR ÜCRETİ ÖDEMEDİ!

Eski Rektör Gür'ün, şehir dışından çağırdığı misafirlerin konaklama ücretini vermediği belgelendi. Yeni yönetim ise Gür'e parayı ödemesi için fatura çıkardı. Milli Gazete, belgesiyle Gür'ün düğün faturasını ortaya çıkarıyor. Gür'ün, oğlunun düğünü için şehir dışından misafir ettiği davetlileri Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Uygulama Oteli'ne ücret ödemediği belirlendi.

ALİ GÜR'DEN ŞAHSİ MİSAFİR ÜCRETİ İSTENDİ

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Uygulama Oteli, Ali Gür'ün ücretini vermediğini şu ifadelerle beyan ederek, "2018-2019 yıllarında Prof. Dr. Ali Gür'ün şahsi misafirlerinin konaklama ücretleri ödenmemiş olup, konaklama listesi ve tutarları ekteki tabloda sunulmuştur" söz konusu süreç içerisinde Gaziantep Üniversitesi Rektörü olan Ali Gür'ün şahsi misafirlerinin ücretini ödemediği ve tutan ücreti Gür'ün ödemesini istedi. Ayrıca Gür'ün oğlunun düğünü için daha öncesinde üniversite tesisleri ve personelinin günler öncesinden seferber edildiği nikah töreni için şehir dışından da davetliler çağırıldı. Öte yandan nikahın gerçekleştirildiği Mavera Kültür Merkezi için bir ödeme yapıp yapmadığı bilinmiyor.

Muhammed Vefa