Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı emekli tuğgenerale 14 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve duruşması devam eden Serdar Atasoy hakkında 14 yıl 2 ay ve 545 bin 820 TL hapis cezası verildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanık Atasoy tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Atasoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

'Rütbesini elebaşı Fetullah Gülen takmıştı'

Atasoy'un Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim aldığı sırada İstanbul'un Altunizade semtinde bulunan FEM Dershanesi'nin en üst katında elebaşı Gülen tarafından kendisine teğmen rütbesinin takıldığı ve Gülen'in elini öptüğü belirlenmişti. Kurmaylık sınavında ise askeri kültür ve genel kültür sorularının büyük bir kısmının kendisine verilerek sınavı bu şekilde kazandığı ortaya çıktı. Askeri ve mahrem yapılanmada 26 kişiyi tespit eden Atasoy, Kars, İstanbul ve Kıbtıs'ta görev yaparken örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hat kullanarak iletişime geçtiği de iddianame de yer almıştı.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Serdar Atasoy hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl 10 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ise 8 yıl 4 ay ve 545 bin 820 TL adli para cezası olmak üzere toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.