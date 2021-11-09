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Babasının vurdurttuğu 14 yaşındaki kız konuştu: Bana işkence yaptı

Babası Ali Erensoy'un (51), dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı R.H.'ye gözdağı vermek için tabancayla bacağından vurdurttuğu kızı M.E. (14), babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. M.E., 'Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Annemle görüşüyorum diye beni 3 gün kemer ve tavayla dövdü. Beni vuran Ayşenur B. de babamın sevgilisidir' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Kasım 2021 13:32
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Babasının vurdurttuğu 14 yaşındaki kız konuştu: Bana işkence yaptı

Konya Selçuk'lu'da 14 yaşındaki M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından geçtiğimiz Cumartesi tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Nalçacı Caddesinde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle uzaklaştığını belirledi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. (24) olduğu tespit edildi.

KENDİ KIZINI VURDURTMUŞ

Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.nin ifadesine başvurdu. M.E.'nin annesi R.H., Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce de kızını kaçırdığını öne sürdü.

Soruşturmayı sürdüren polis, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekipler, Erensoy'un, Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo bölümünde eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı.

Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.

Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.'yi babası Ali Erensoy'un vurdurttuğunu öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.

GÖZDAĞI VERMEK İSTEMİŞ

Ali Erensoy ise ifadesinde, "Eşime gözdağı vermek için yaptırdım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'ANNEMİ BIRAKIP, YANINDA YAŞAMAMI İSTİYORDU'

Tedavisinin ardından taburcu olan M.E., yaşadıklarını anlattı. Annesinin çalıştığı kafede otururken bir kadının yemek yeme bahanesiyle kafeye geldiğini belirten M.E., şunları söyledi:

"Kafede oturuyorduk, içeri peçeli bir kadın girdi. Peçeli kadın anneme, Biz üç kişi yemek yemeye geldik, ben önden sipariş vereceğim dedi. Kadın kafenin içine baktı, annem de şüphelendi. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Silahını çıkardı bana ateş etti. Sonra dışarı çıkıp kaçtı. Annem de peşinden koştu. Beni hastaneye yetiştirdiler. Babam benden, annemi bırakıp onun yanına taşınmamı istiyor. Bu yüzden beni sürekli tehdit ediyor."

KAPAT [X]

BENİ EVE KAPATIP 3 GÜN BOYUNCA KEMERLE DÖVDÜ

Annesiyle görüştüğü için babasının kendisine 3 gün boyunca işkence yaptığını öne süren M.E., Ben annemle ve arkadaşlarımla görüşüyorum diye üç gün boyunca beni eve kapatıp kemerle ve tavayla dövdü. Gece ben çok bağırınca, polisler geldi ama beni susturdular. Anneme ulaşıp, vücudumdaki morlukların fotoğrafını çekip attım. Annem polislerle gelip beni babamın yanından aldı. Üç aydır annemin yanında kalıyorum ama babam bize nefes aldırmıyor dedi.

BENİ VURAN KİŞİNİN DIŞARIDA OLMASINDAN KORKUYORUM

Saldırıyı gerçekleştiren ve babasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ayşenur B.'nin serbest kalması nedeniyle korktuğunu belirten M.E., "Beni vuran kişi serbest bırakılmış. Duyunca çok ağladım. Onun dışarıda olması beni çok tedirgin ediyor. Sanki sürekli peşimdeymiş gibi korkuyorum. Babamın cezaevinde olması bana güven vermiyor. Çünkü onun eli kolu çok uzun, beni vuranın dışarıda olması beni korkutuyor. Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ayşenur B.nin de bir an önce tekrar tutuklanmasını istiyorum diye konuştu.

#konya# selçuklu# ali erensoy
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