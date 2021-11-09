Elmalı davasında savcı, anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Valilikten ve Belediye Başkanından 'rüşvet operasyonu' açıklaması
Valilikten ve Belediye Başkanından 'rüşvet operasyonu' açıklaması
Şehit yakınına küfür soruşturması genişliyor: 1 gözaltı
Şehit yakınına küfür soruşturması genişliyor: 1 gözaltı
Borsa rekor kırmaya devam ediyor
Borsa rekor kırmaya devam ediyor
Rektör, parayı vermeden gitmiş!
Rektör, parayı vermeden gitmiş!
DHMİ personeline 17 bin TL maaş promosyonu
DHMİ personeline 17 bin TL maaş promosyonu
Yüzde 36,2'lik yeniden değerleme oranı ücretleri nasıl etkileyecek?
Yüzde 36,2'lik yeniden değerleme oranı ücretleri nasıl etkileyecek?
TRT payının kaldırılması elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?
TRT payının kaldırılması elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?
Asgari ücrette bugüne kadarki en yüksek zam olacak
Asgari ücrette bugüne kadarki en yüksek zam olacak
Burs ile kredi başvuru süresi uzadı
Burs ile kredi başvuru süresi uzadı
İKM'ler emniyet hizmetleri sınıfına geçmek istiyor
İKM'ler emniyet hizmetleri sınıfına geçmek istiyor
Zamların ardından, benzine bu sefer indirim geliyor
Zamların ardından, benzine bu sefer indirim geliyor
OHAL Komisyonu'nda 8 bin dosya kaldı
OHAL Komisyonu'nda 8 bin dosya kaldı
Erdoğan'ın masasındaki anket: Ak Parti'nin oyu yüzde 38
Erdoğan'ın masasındaki anket: Ak Parti'nin oyu yüzde 38
Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yol mevcut
Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yol mevcut
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
6 Üniversite 205 personel almak için ilana çıktı
6 Üniversite 205 personel almak için ilana çıktı
Ev alım-satımında yeni dönem: Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi
Ev alım-satımında yeni dönem: Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi
Tahrik fenomenleri tazminat alamayacak
Tahrik fenomenleri tazminat alamayacak
'Bereketli' demek laikliğe aykırı
'Bereketli' demek laikliğe aykırı
Tanık beyanlı mobbing istemine 8 bin TL tazminat
Tanık beyanlı mobbing istemine 8 bin TL tazminat
Bakan Koca'dan 40 bin sağlık personeli ataması açıklaması
Bakan Koca'dan 40 bin sağlık personeli ataması açıklaması
Türkiye'nin desteği Azerbaycan'a güç verdi
Türkiye'nin desteği Azerbaycan'a güç verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? TÜSİAD Başekonomisti açıkladı
Asgari ücret ne kadar olacak? TÜSİAD Başekonomisti açıkladı
Trafik kazası geçiren polis memuru şehit oldu
Trafik kazası geçiren polis memuru şehit oldu
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor
Erdoğan: Okullar kesinlikle kapanmayacak
Erdoğan: Okullar kesinlikle kapanmayacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Elmalı davasında savcı, anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A. (27), üvey baba Rahmi A. (25) ile suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G. (15) hakkında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı mütalaada anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Öte yandan duruşma 15 Kasım'da görülecek.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Kasım 2021 14:21
Yazdır
Elmalı davasında savcı, anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Balıkesir'de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.C.G.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınan anne Merve A. ile Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar Merve A. ve Rahmi A., üçüncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya'nın imzasını taşıyan mütalaada, anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan iki çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Davanın yeni duruşması, 15 Kasım Pazartesi günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



#antalya# elmalı# dava# savcı
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı
FETÖ kumpası ile hapis yatan Abat'a 80 bin lira tazminat
FETÖ kumpası ile hapis yatan Abat'a 80 bin lira tazminat
Tahrik fenomenleri tazminat alamayacak
Tahrik fenomenleri tazminat alamayacak
Tanık beyanlı mobbing istemine 8 bin TL tazminat
Tanık beyanlı mobbing istemine 8 bin TL tazminat
Dolandırılınca katil olmuştu! İtiraf edince tutuklandı
Dolandırılınca katil olmuştu! İtiraf edince tutuklandı
'Cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz'
'Cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz'

Bu Habere Tepkiniz

MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı

MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı

DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?
Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz

Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi.
Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=supermarket-150tl&utm_term=6818-fmcg&wt_ds=memurlar.supermarket-150tl.web-manset-advertorial.6818-fmcg&dclid=CKW7qsbeivQCFYOfdwodV0UD9Q
Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?

Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?

Amirin çalışanlara sürekli 'ismi' ile hitap etmesi, mobbinge girer mi?
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=zUeQ1ObDv0tOQZ.SZgNp_IaSrmIdUwMElFWPZvPivqf.l7/fastid=dyabitjnuiecwbhxchampbrzvhkl/stparam=thrjcvnjmn/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.molaistanbul.com/index?utm_campaign=Mola-Istanbul-Kasim21&utm_medium=manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_content=digitalhouse
Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, atandığı alandan farklı bir programa doktora kaydı yaptıran ve lisansüstü eğitimde yeterlik sınavında başarılı olarak kayıt yenilemeyen araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemini hukuka uygun buldu!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak

Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıkçı alınacak."
Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar

Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar

Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu, üst öğrenimi mezunu olanların alt öğrenimden KPSS tercihi yapamayacağına dair 2016 yılı KPSS tercih kılavuzundaki düzenlemeyi hukuka uygun buldu
Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek

Statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinin gözü 11 Kasımda
Memurun yabancı uyruklu eşi olması halinde hak sahipliği nasıl belirlenir?

Memurun yabancı uyruklu eşi olması halinde hak sahipliği nasıl belirlenir?

Memurun vefatı halinde 'yabancı uyruklu' eşine dul maaşı bağlanır mı?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu

Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu

İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ali Ekrem Adıyaman, omurga enjeksiyonlarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin kadavra üzerinde kullanımının araştırılması üzerine yaptığı çalışmayla, 2021 AO Spine Research Start-Up Grant Programı'ndan 25 bin İsviçre Frank'ına varan bir ödül aldı. Adıyaman, yaklaşık 266 bin Türk Lirası'na denk gelen ödül ile arttırılmış gerçeklik gözlüğünün eklem enjeksiyonlarında kullanılmasına yönelik projesini geliştirmeye devam edecek. Projede fıtık gibi rahatsızlıklarda kullanılan bir tedavi yöntemi olan spinal faset eklem enjeksiyonu için çekilen röntgenin aradan çıkarılması ve hastanın da, sağlık personelinin de daha az radyosyana maruz kalması, röntgen yerine 3 boyutlu görsel kullanılarak daha başarılı bir müdahale yapılması hedefleniyor.
TSK, muvazzaf subay adayı almak için ilana çıktı

TSK, muvazzaf subay adayı almak için ilana çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlıklarında muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere başvuru kılavuzunu yayımladı. Som başvuru tarihi 28 Kasım 2021
Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış

Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay'ı Bursa Şubesi'ne iki adet otobüs bağışladı. Mobil kan alımlarında kullanılacak otobüslerden biri Tarım AŞ tarafından kan alımına gerekli cihazlarla donatılırken, ikinci otobüsün donanımını ise Kestel Belediyesi üstlendi.