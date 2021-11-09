4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 09 Kasım 2021 15:07
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü aile yardımı ve aile durum bildirimlerine yönelik yeni bir düzenleme yaptı.
Memurlar, 16/01/2021 tarihinden bu yana aile yardımı ve aile durum bildirimlerini E-Devlet üzerinde yer alan Kamu Personeli Aile Bildirim Sistemi (KAPSİS) üzerinden vermektedir.
- Aile durum bildirimi e-devletten verilebilecek
Muhasebat Genel Müdürlüğü yeni bir düzenleme yaparak 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin de aile yardımı ve aile durum bildirimlerini E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı. İşte Genel Müdürlüğün resmi yazısı