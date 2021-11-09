Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı

Federasyonun hizmet binası önünde devir teslim töreni düzenlendi.

Edilen duanın ardından güreş camiasına seslenen yeni başkan Şeref Eroğlu, "Birlikte başaracağız. 'Güreşi güreşçiler yönetsin.' diye yola çıkmıştık. Allah'a şükürler olsun bugün sizin karşınızdayız. İnşallah bundan sonraki her günümüz böyle birlik ve beraberlik içinde olsun. Güreş ailesinin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. O da bugüne, bize kısmetmiş." diye konuştu.

"Artık hiçbiriniz yalnız değilsiniz." diyen Eroğlu, "İnşallah federasyon olarak sizin iyi ve kötü günlerinizde yanınızda olacağız. Bütün dertlerinizi, kederlerinizi, mutluluklarınızı birlikte paylaşacağız. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, kederler paylaştıkça azalır. Biz büyük, güçlü bir aileyiz. Bundan sonra yüreklerimiz bir atacak. Her şey Türk güreşi için." ifadelerini kullandı.