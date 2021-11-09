Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 16:02
Kırsal Karakuzu Mahallesi'nde akraba iki grup arasında başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K. ve A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu Habere Tepkiniz
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?
Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim
https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=supermarket-150tl&utm_term=6818-fmcg&wt_ds=memurlar.supermarket-150tl.web-manset-advertorial.6818-fmcg&dclid=CKW7qsbeivQCFYOfdwodV0UD9Q
Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi.
Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?
Amirin çalışanlara sürekli 'ismi' ile hitap etmesi, mobbinge girer mi?
Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar
Danıştay Sekizinci Dairesi, atandığı alandan farklı bir programa doktora kaydı yaptıran ve lisansüstü eğitimde yeterlik sınavında başarılı olarak kayıt yenilemeyen araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemini hukuka uygun buldu!
Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıkçı alınacak."
Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar
Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu, üst öğrenimi mezunu olanların alt öğrenimden KPSS tercihi yapamayacağına dair 2016 yılı KPSS tercih kılavuzundaki düzenlemeyi hukuka uygun buldu
Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek
Statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinin gözü 11 Kasımda
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu
İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ali Ekrem Adıyaman, omurga enjeksiyonlarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin kadavra üzerinde kullanımının araştırılması üzerine yaptığı çalışmayla, 2021 AO Spine Research Start-Up Grant Programı'ndan 25 bin İsviçre Frank'ına varan bir ödül aldı. Adıyaman, yaklaşık 266 bin Türk Lirası'na denk gelen ödül ile arttırılmış gerçeklik gözlüğünün eklem enjeksiyonlarında kullanılmasına yönelik projesini geliştirmeye devam edecek. Projede fıtık gibi rahatsızlıklarda kullanılan bir tedavi yöntemi olan spinal faset eklem enjeksiyonu için çekilen röntgenin aradan çıkarılması ve hastanın da, sağlık personelinin de daha az radyosyana maruz kalması, röntgen yerine 3 boyutlu görsel kullanılarak daha başarılı bir müdahale yapılması hedefleniyor.
TSK, muvazzaf subay adayı almak için ilana çıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlıklarında muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere başvuru kılavuzunu yayımladı. Som başvuru tarihi 28 Kasım 2021
Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay'ı Bursa Şubesi'ne iki adet otobüs bağışladı. Mobil kan alımlarında kullanılacak otobüslerden biri Tarım AŞ tarafından kan alımına gerekli cihazlarla donatılırken, ikinci otobüsün donanımını ise Kestel Belediyesi üstlendi.