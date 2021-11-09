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'İş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri tekrar değerlendirmeli'

Üniversite mezunu iş arayan gençlerin iş hayatına kazandırılması gerektiğinin altını çizen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde yeniden gözden geçirmeli ve tekrar değerlendirmeli. Üniversite mezunu ama iş bulamayan, kendisine, ailesine ve iş dünyasına katkı sağlamak için alternatif arayanlar mutlaka vardır. Bu gençlere ulaşarak çok hızlı, birtakım ikincil kurslara onları mesleğe ve iş hayatına kazandırabiliriz'' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 16:42
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'İş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri tekrar değerlendirmeli'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, İTO'nun AB ile ilişkileri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve mesleki eğitimdeki sorunlar gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de İş Dünyası dergisinde yer alan yazıda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemini vurgulayan Avdagiç, Mesleki eğitimdeki sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. AB ile ticari ilişkilerle ilgili de konuşan Avdagiç, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Birçok alanda açık pozisyonlar bulunuyor"

Mesleki eğitimdeki sorunlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Avdagiç, ''Ara elaman sıkıntısından uzun süredir bahsediyoruz. Biz hatta 'ara eleman' değil, 'ana eleman' diyoruz. Çünkü bu çalışan grubu sanayi için çok önemli. Bu sıkıntıların temelinde birazda ücretlendirme, maaş sıkıntısı yatıyor. Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde yeniden gözden geçirmeli ve tekrar değerlendirmeli. Üniversite mezunu ama iş bulamayan, kendisine, ailesine ve iş dünyasına katkı sağlamak için alternatif arayanlar mutlaka vardır. Bu gençlere ulaşarak çok hızlı, birtakım ikincil kurslara onları mesleğe ve iş hayatına kazandırabiliriz. Üniversite mezunu altı ay kursa gidip CNC operatörü, ERP yetkilisi olabilir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda lojistikten bakım işlerine kadar birçok alanda açık pozisyonlar bulunuyor. Böylece hem gençlerimizin işsiz kalmasını önlemiş, reel piyasa gereksinim ve gerçekleriyle örtüşen hem de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamış oluruz'' sözlerini ifade etti.

''AB ile en önemli gündem maddemiz Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi''

İş dünyasının AB ile ekonomik işbirliği içerisinde olmasının önemiyle ilgili konuşan Şekib Avdagiç, ''İş dünyamızın AB ile ekonomik işbirliği içinde olmasının önemini biliyoruz. AB 448 milyonluk tüketici kapasitesiyle en büyük pazarımız. Salgın yılı 2020'de AB 2 trilyon dolarlık ithalat yaptı. Aynı yıl Türkiye'nin AB'ye yaptığı ihracat ise 69 milyar dolar oldu. Türk iş dünyası ihracatını ve üretimini artırmak istiyorsa, pandeminin sağladığı avantajları gözeterek, bu rakamı daha yukarıya çekmelidir. AB ile önemli gündem maddelerimizden biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi. Her şeyin hızla demode olduğu bir çağda, 1996 model bir anlaşmayla 2020'li yıllarda yol almamız mümkün değil. Çünkü AB'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere karşı AB pazarında haksız rekabetle karşı karşıya kalıyoruz'' dedi.

''İhracatçı firmalar ajandalarının ilk maddelerine yeşil mutabakatı eklemeli''

Avrupa Birliği ile Türk ihracatçılar arasında sıcak bir konu olan Yeşil Mutabakatı hakkında görüşlerini de ifade eden Avdagiç, ''Yeşil dönüşüm hiç kolay olmayacak. Küçük revizyonlarla geçiştirilecek bir süreç değil. AB'nin yeşil dönüşümü, bir badanadan daha fazlasını, önemli bir tadilatı içeriyor. AB'nin ithal ettiği her ürün için karbon emisyon sınır değeri koyulacak ve çevre dostu üretim yapılmazsa, AB ülkelerine ihracat yapılamayacak ya da vergi ödenecek. Karbon vergisi adı verilen bu vergi 1 Ocak 2023'te başlayacak ve 2026 yılından itibaren ise tam olarak yürürlüğe girecek. 90 bin ihracatçı firma ajandalarının ilk maddesine acilen yeşil mutabakatı eklemeli. Sanayicimizin yeşil dönüşüm için harcamaktan kaçındığı her Euro AB'ye vergi olarak verilecek. Yeşil dönüşümü görmezden gelmenin bedeli, AB'ye mevcut ihracatımız dikkate alınırsa, ton başına 60 Euro'dan sadece bir yılda 2 milyar Euro'yu aşabilir. Biz karbon vergisi vermek yerine yeşil dönüşümü sağlayıp AB pazarında rekabet avantajı sağlamak istiyoruz'' diye konuştu.

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