Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 16:54
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da görevli vergi müfettişi E.K. Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.