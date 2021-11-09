'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı

Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından tutuklanan "Çiftlik Bank" davası sanıklarından Fatih Aydın'ın savcılık ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 5 Kasım'da alınan ifadesinde, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdiğini, yurt dışına çıkmadan önce Bursa Nilüfer'de yaşadığını, 2017'de de Uruguay'a gittiğini anlattı.

Çalışma ve oturma izni aldığı Uruguay'da 1 Kasım'a kadar yaşadığını dile getiren Aydın, Türkiye'de resmi nikahlı eşinden çocuğu olmadığını, Uruguay'da yaşadığı sürede de bu ülkenin vatandaşı bir kadınla evlendiğini ve 3 çocuklarının bulunduğunu kaydetti.

Aydın, Garanti Bankası'ndaki hesabının kapandığını, başka bir bankada hesabı olmadığını dile getirerek, herhangi bir şirkette de hissesinin bulunmadığını, "Çiftlik Bank" şirketine de sermeye yatırmadığını söyledi.

- "Ne kadar gelir elde edildiğini bilmiyorum"

"Çiftlik Bank" isimli oyun sitesinin nasıl kurulduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Fatih Aydın, "Bu oyuna ve sisteme başkalarının üye olması için ne tür vaatler verildiği, kar vaadiyle ne kadar gelir elde edildiği hususunda herhangi bir bilgim yoktur. Çalışma alanım şarküteriyle ilgiliydi. Mehmet Aydın bana bu işlerden bahsetmezdi. Yönetim birimi ve şarküteri farklı yerdeydi. 2017'de ben de dahil olmak üzere şarküteride çalışanların maaşlarını ödememeye başladılar. Ben gidip geldikçe maaşların yatmadığını söylüyordum. Kardeşim Mehmet Aydın da bana 'Ödeme önceliklerimiz var, sen ve şarküteri çalışanları bu durumu biraz idare edin.' diyerek bizi geçiştiriyordu." şeklinde konuştu.

Aydın, bir gün yine yemek için gittiği ofise İstanbul Bayisi Savaş Yıkılmaz'ın geldiğini, şirketin müdürü Cengiz Samur olmadığı için 30 bin liralık ödemeyi kendisine yapmak istediğini anlatarak, "Bu nedenle kardeşimi arayarak, 'Cengiz Samur ofiste yok, parayı ağabeyin Fatih'e bırakıyorum.' dedi. Mehmet Aydın ise kendisine, "Sen o parayı ağabeyime verirsen, o parayı senden tekrar tahsil ederim.' dedi. Ben de bu lafı duyunca kardeşim Mehmet Aydın ile ilişkilerim bozulmaya başladı. Bu olaydan sonra şarküteriye gitmemeye başladım." ifadelerini kullandı.

- "Beni kardeşimin masasına dahi korumalar oturtmadı"

Fatih Aydın, Mehmet Aydın'ın geçmişte küçük bir işletmeyle başladığında ofisine girebildiğini, fakat işleri büyüttükten sonra kendisine korumalar tuttuğunu, bu nedenle de ona ulaşmasının zorlaştığını, korumaların kardeşinin masasına bile kendisini oturtmadığını savunarak, "Bu nedenle Çiftlik Bank oyun sistemine kaç kişinin üye olduğunu, bu üyelerden para alınıp alınmadığını, para alındıysa ne şekilde, nerede kullanıldığını bilmem mümkün değildir." dedi.

Kardeşine ait şirketlerin kar edip etmediğini bilmediğini anlatan Fatih Aydın, çevreden duyduğu kadarıyla büyüyen bir şirket olduğunu, kardeşinin genç atılımcı iş adamı olarak tanıtıldığını dile getirdi.

- "Kardeşimin bitcoin ürettiğini haberlerden öğrendim"

Aydın, üyelerden temin edilen paraların akıbetine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeşim Mehmet Aydın'ın Manisa'da bir çiftlik açtığını ve çiftlikte bitcoin üretim cihazları ile bitcoin üretmeye başladığını herkes gibi ben de haberlerden öğrendim. Kardeşim Mehmet Aydın'ın bitcoin ürettiğini kendisinden hiç duymadım. Kendisi bana bitcoinle ilgilendiğini de söylememişti. Ancak 2020'de kardeşim beni telefonla aradığında bitcoinle ilgili haberlerin doğru olup olmadığını sordum. Bana 'Evet bitcoin cihazlarımız vardı. Osman Naim Kaya Türkiye'de bulunan bu cihazları Paraguay'a getirecekti, üretim yapıp işimize devam edecektik, ancak kendisi beni dolandırdı' demişti. Uruguay adli makamlarınca kardeşim Mehmet Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatılınca bu ülkede bulunan tüm mal varlıklarına el konuldu. Ancak Paraguay'da bitcoin üretim tesisinin kurulup kurulmadığına dair herhangi bir bilgim yoktur."

- Üzerinde bulunan SD kartı Uruguay'da cezaevindeyken bir mahkum vermiş

Fatih Aydın'ın, teslim alındığı esnada yapılan üst taramasında üzerinde bulunan ve incelenmek üzere yetkili mercilere teslim edilen SD kartı, Uruguay'da hapishanede bulunduğu sırada Brezilyalı bir mahkumun kendisine verdiğini ve içerisinde Portekizce müziklerin olduğu öne sürdü.

Fatih Aydın, kardeşinin daveti üzerine Uruguay'da kurduğu şirkette çalışmaya gittiğini, ancak kardeşinin ekibiyle ters düşmesi üzerine şirkette çalışmadığını söyleyerek, "Çiftlik Bank ile ilgili soruşturmaların başladığını görünce diğer şüpheliler hakkında 17 bin yıl hapis cezası talep edildiğini duyunca korktuğum için dönüş yapmak istemedim. Aynı zamanda o dönemde Uruguay vatandaşı olan eşim hamileydi. Çocuğum olacaktı ve çocuğumun doğduğunu görmek istedim." ifadelerini kullandı.

- Süreç

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Fatih Aydın, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.