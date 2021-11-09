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Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , aşı mecburiyeti konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Kasım 2021 17:13
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Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması

Bakan Koca twitinde: Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz. İfadelerine yer verdi.

#Fahrettin Koca# aşı mecburiyeti
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