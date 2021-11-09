Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , aşı mecburiyeti konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Kasım 2021 17:13
Bakan Koca twitinde: Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz. İfadelerine yer verdi.