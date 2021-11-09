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Erdoğan, Malatya Valisi ve Belediye Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 20:48
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Erdoğan, Malatya Valisi ve Belediye Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

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