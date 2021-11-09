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Sabiha Gökçen'de 10 yıldır görev yapan personel ödüllendirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 10 yıldır görev yapan personeller ödüllendirildi. İSG'de ziyaret amacıyla bulunan ve çeşitli incelemeler yapan Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry Abd Kadir de törende konuşma yaptı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Kasım 2021 21:58
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Sabiha Gökçen'de 10 yıldır görev yapan personel ödüllendirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 10 yılı aşkın süredir görev yapan personeller dün yapılan bir törenle ödüllendirildi. Törene, İSG CEO'su Berk Albayrak, Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry Abd Kadir katıldı. Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry Abd Kadir, daha sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

İSG CEO'SU BERK ALBAYRAK DA ÖDÜL ALDI

Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry Abd Kadir'in açılış konuşmasını yaptığı 10'uncu yıl kıdem ödülleri töreninde, İSG CEO'su Berk Albayrak da konuşmasını tamamladıktan sonra 10'uncu yıl hizmet ödülünü Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry Abd Kadir'in elinden aldı.

10 YILDIR ŞİRKETTE GÖREV YAPAN 49 KİŞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

İSG Airport Otelde gerçekleşen törende, ISG&SGC çalışanlarından 10 yıldır şirkette görev yapan toplam 49 kişi, 10'uncu yıl kıdem plaketleri ile teşekkür mektuplarını yöneticilerinin ellerinden aldı.

İSG Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Mohammad Nazli Bin Abdul Aziz ile İSG CEO Yardımcısı Zulhikam Bin Ahmad, Malaysia Airports Grup CFO Mohamed Bin Rastam Shahrom da törende hazır bulunarak toplu fotoğraf çektirdi.

Bu vesileyle, çalışanlara Sabiha Gökçen Havalimanı'nın başarılarına 10 yıl boyunca vermiş oldukları katkılar ve bağlılıkları için teşekkürlerini ilettiler. Törende ödül alan İSG CEO'su Berk Albayrak, "Böyle güzel bir törenle bir araya geldik arkadaşlarımızla. Geçen sene yapamamıştık bu töreni. 10'uncu yılını dolduran arkadaşlarımızı davet ediyoruz bu törene. Bu yıl iki grubu birden yapıyoruz, geçen sene ve bu seneyi beraber yapıyoruz. Kurumumuz başkanımız, Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry Abd Kadir'in de burada olmasını vesile kılarak bu organizasyonu yaptık. Çok mutluyuz. Pandemiden havacılık sektörü olarak etkilendik. Ama bu etkiyi en aza indiriyoruz, toparlıyoruz. Bu açıdan hakikatten mutluyuz. Daha nice böyle 10 yıllara diyoruz" dedi.

ISG Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı TürkiyeCumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulu ve tescilli bir şirket olan ISG, faaliyetlerini Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik İstanbul adresinde sürdürüyor.20 Şubat 2008 tarihinde kurulan ISG, 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren yüzde 100 Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB) kuruluşu olarak yoluna devam ediyor.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesini 1 Mayıs 2008 tarihinde devralan ISG, 2020 yılında ulaştığı 17 milyon yolcu sayısıylaAvrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

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