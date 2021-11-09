Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarılan otomobiller, 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla alıcı bulacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Kasım 2021 22:03
Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında birçok markanın modeli bulunuyor.
Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.
Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar ise şöyle:
2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.
1999 Opel Vectra model araç 66 bin liradan satışa çıkarıldı.
2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin liradan satışa çıkarıldı.