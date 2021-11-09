Bahçesinde uçak olan okul öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Aksu ilçesinde uçak bakım alanında eğitim vermek üzere 2016'da kurulan, 334 öğrencinin eğitim gördüğü okulda "Uçak Gövde Motor ve Elektronik Alanı"nda eğitim veriliyor.

Bu alanda merkezi sınavla öğrenci alan bölgedeki tek okul olan lisede, teorik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle okul bahçesine getirilen "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağı ile F-4 savaş uçağında ve uçak bakım atölyesinde uygulamalı eğitimler alıyor.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ziyaretinin hemen ardından liseye kurulan insansız hava aracı Ar-Ge merkezinde ve atölyelerde geliştirilen model uçak ve dronelerle yarışmalarda derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt içindeki ve dışındaki hava yolu şirketleri ve havalimanlarında, imzalanan protokoller çerçevesinde staj yapabilme imkanıyla okuldan mezun olan öğrenciler, böylece kolay bir şekilde iş bulabiliyor.

Okul müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, Türkiye'de belirli sayıdaki okulda uçak bakım ve elektroniği alanının bulunduğunu ve bu alanda Akdeniz Bölgesi'ndeki eğitim kurumu olduklarını aktardı.

Çevik, en çok rağbet gören okullar arasında olduklarını ve her yıl yaklaşık 90 mezun verdiklerini dile getirdi.

Eğitim kalitesini her geçen yıl artırdıklarını aktaran Çevik, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelişen havacılıkla birlikte SİHA'larımız, İHA'larımız dünyada konuşulur ve gıptayla bakılır durumda. Dolayısıyla insansız hava aracı Ar-Ge biriminde çalışacak olan bireylerin okulumuzdan yetişecek olması bize gurur ve sorumluluk arz etti. Bununla birlikte İngilizce hazırlık sınıfımızın müjdesini aldık. Çünkü havacılığın bir dili de İngilizce. Bu da öğrencilerimizin sektörde daha iyi yer edinmeleri açısından çok önemli."

Tematik proje okulu olarak açılan okulun eğitimiyle her geçen gün fark yarattığını belirten Çevik, "Hava yolu şirketleri okulumuza gelerek Boeing uçağımızın kokpitine eklenen simülatörle çocuklarımıza hat bakımla ilgili eğitimler veriyorlar. Bu da sektör ve okulun güzel bir iş birliğinin sonucu." dedi.

10. sınıf öğrencisi Begüm Yılgın da küçüklüğünden itibaren uçaklara ilgisinden dolayı bu okulu seçtiğini belirtti.

Hedefinin uçak elektrik elektronik mühendisliği olduğunu aktaran Yılgın, "Okulumuz oldukça iyi bir altyapıya sahip bu yüzden çok şanslıyız. Burada eğitimin yanı sıra model uçaklar ve droneler tasarlamaya çalışıyoruz. Derslerde aldığımız eğitimi uygulamalı olarak pekiştirdiğimiz için daha kalıcı oluyor." ifadelerini kullandı.