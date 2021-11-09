İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da göçen binaya ilişkin şu anda herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarının bulunmadığını söyledi.

Çataklı, İnönü Caddesi'nde 2 katlı binanın çökmesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün 16.50 sıralarında zemin artı bir kat olan binanın çöktüğünü, gerek Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gerek AFAD ekiplerinin seri şekilde olay yerine intikal ettiğini belirten Çataklı, Vali Aydın Baruş koordinasyonunda UMKE, emniyet ekiplerinin de katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını, enkaz altından çıkartılan vatandaşların seri şekilde hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Olayın duyulmasının ardından 7 ilden sadece 263 personelin AFAD'dan bölgeye geldiğini, ayrıca UMKE, güvenlik ekiplerinin bulunduğunu dile getiren Çataklı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yapılan tespitlerde binada 21 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 8 tanesine arkadaşlarımız ulaştı, kendi imkanlarıyla çıktı. Diğer 13 kişi de arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. 13 kişinin 8 tanesi tahliye olmuş durumda. 5 tanesi ise biri yoğun bakımda 4'ü serviste hastanelerde tedavi altındalar. Bunların da hayati tehlikeleri yok. Şimdi bizdeki bilgilere göre herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Bir vatandaşla ilgili böyle ihbar vardı onunla yakınlarıyla irtibat kuruldu ve bu binayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Şu andaki bilgilerimize göre binada bize ulaşan, bizim bildiğimiz herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok ancak her türlü ihtimali düşünerek yani yabancı biri olabilir, ailesi burada olmayan biri olabilir, tek başına yaşayan biri olabilir ola ki herhangi bir kişinin bulunabileceği ihtimalini de göz ardı etmeksizin arkadaşlarımız kontrollü şekilde binanın yavaş yavaş enkazını almaya başladılar. Bunu yaparken de dikkatle özenle ara ara köpeklerle arama yapılarak teknik cihazlarla dinleme yapılarak kontrollü şekilde işlemleri yürütüyorlar. İnşallah sürprizle karşılaşmaz enkazı dikkatli şekilde kaldırdıktan sonra üzülecek bir ilave haber almadan da çalışmaları sonlandırmış oluruz."

Binanın giriş katında 3, üst katında ise bir kahvehanenin olduğunu, giriş katındaki bir iş yerinde tadilat olduğunu bildiklerini ifade eden Çataklı, şu andaki değerlendirmelerin göçüğe tadilatın yol açmış olabileceği yönünde olduğunu, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, gözaltılar olduğunu, olayın detaylarının soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti.

Olayda tek tesellinin can kaybı olmaması olduğuna işaret eden Çataklı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu, yaralılara şifa diledi.

YARALILARDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ

Bu arada, Malatya Valiliği yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın taburcu edildiği bildirilen açıklamada, Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın da tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

KOLONLARIN KESİLDİĞİ İDDİASI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara değinerek, şunları kaydetti:

"Binamızda 16.50 sularında göçme yaşandı. Binanın alt katındaki iki iş yerinin birleştirilmesiyle ilgili bir tadilat olduğu bilgisi bize verildi. Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İş yerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş. Bina içerisinde bizim çevreden, komşulardan aldığımız bilgi çerçevesinde alt katta çalışan birkaç kişinin olduğu üst katta da 20-25 kişinin kıraathanede oturduğuyla ilgili bilgi var. Başka yaralıların ve enkaz altında kalanların olduğu bilgisi var. kamu kurumları ve belediyeler, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hummalı çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. İnşallah yaralı sayımız da artmaz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı en kısa zamanda çıkarmayı hedefliyoruz. Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş gibi bir görüntü var. Mesleğimiz icabı gördüğümüz kadarıyla mühendislik bilgisi olmadan dışarıdan tadilata girişilmiş. Bilgisizlik ve cahilliğin neticesi de böyle ağır oldu. Temennimiz o ki can kaybı olmasın."

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

NTV yayınına bağlanan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son durumu aktardı.

Gürkan, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Saat 16:50 sıralarında binanın çökmesi nedeniyle vatandaşlarımız enkaz altında kaldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan yok" dedi.

Dükkanlarda tadilat yapıldığı iddiasına dair de Gürkan, "Bunlar şimdilik spekülasyon. Tadilat yapıldığına dair resmi bir bilgi yok" açıklaması yaptı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeden 28 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirtti. Koca paylaşımında, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" dedi.Gazetecilere açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, "13 yaralı hastaneye kaldırıldı. İki kişinin akciğerlerinde kanama olduğu için yoğun bakımda takip ediliyorlar. Ancak şu anda tedavi edilen hiç kimsenin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız lütfen olay bölgesinden uzak dursunlar. Arama kurtarma ekiplerimizin sessizliğe ihtiyacı var. Sevindirici olan şu ki şimdiye kadar hayatını kaybeden kimse yok" açıklaması yaptı.

VALİ'DEN TADİLAT AÇIKLAMASI

Tadilat iddiasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Baruş, "Malatya'da yaşanan depremden sonra hasar tespit çalışması yapılmış. O zaman ki rapora göre binada bir hasar olmadığı tespit edilmiş. Ancak araştırma yapıldıktan sonra kesin bir sonuca ulaşabiliriz. Binada tadilat yapılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Binada yapılan bir çalışmadan dolayı hasar oluştuğu ve çökmenin bu nedenle meydana gelmiş olduğu tahmin ediliyor" dedi.