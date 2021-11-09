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Tost davası! Ümit Erdim 50 bin TL tazminat kazandı

Waffle yemek için gittiği restoranda çekilen videosunun kendisinden habersiz firmanın reklam yüzü olarak kullanıldığını belirten oyuncu Ümit Erdim, açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme oyuncunun görüntüsünün izinsiz olarak reklamda kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, waffle firmasının 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Eklenme : 09 Kasım 2021 23:23
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Tost davası! Ümit Erdim 50 bin TL tazminat kazandı

Oyuncu Ümit Erdim, Etiler'de bulunan lüks bir restorana giderek waffle yemek istedi. İddiaya göre mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi. Erdim, bir süre sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, fotoğrafının kendisinden izinsiz kullanıldığını gördü.

DAVA AÇTI

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesine fotoğraflarının kullanılmasının yasaklanmasını isteyerek tazminat davası açan Ümit Erdim, kişilik haklarına saldırıldığını belirtti.

BİLLBOARDLARDA GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ

Firma sahibi Adnan U. Erdem'in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle'ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmek istediğini ileri sürdü. Erdim ise videoyu isteyerek çektirdiğini ama video ve görüntülerin reklam amaçlı kullanılacağını bilmediğini, billboardlarda resmini görünce şok yaşadığını söyledi.

50 BİN TL TAZMİNATA KARAR VERİLDİ

Bugün görülen davanın karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Hakim davayı bitirdiğini açıklayarak firmanın 2017'den başlayacak yasal faizle Ümit Erdim'e 10 bin TL manevi, 40 bin TL maddi olmak üzere toplam 50 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Görüntülerin izinsiz kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme ayrıca firmanın görüntüleri artık kullanmadığını belirterek, tecavüzün durdurulmasına gerek kalmadığını belirtti.

SELÇUK YÖNTEM DE TAZMİNAT KAZANMIŞTI

Oyuncu Selçuk Yöntem, tost yerken çekilen bir fotoğrafının Bambi Kafe'nin menüsünde izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davadan 100 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat kazanmıştı.

#Ümit Erdim
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