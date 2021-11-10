10 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, Anıtkabir'de resmi törenle anılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"na katılacak.
(Ankara/09.05/10.30)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve beraberindeki heyetle görüşecek.
(TBMM/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçilerinin hazır bulunacağı yemek programına katılacak.
(Ankara/13.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurul'da, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken binaya ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.
(İstanbul/17.00)
2- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 12. hafta maçları yapılacak.
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas Patras, A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Joventut Badalona takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Patras/20.30/Badalona/23.00)
4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek.
(Bursa/20.00)
5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/17.00)
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen Darüşşafaka-Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak.
(İstanbul/20.00)
7- Voleybol Erkekler CEV Kupası eleme turunda Arkas Spor, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS takımıyla karşılaşacak.
(Komarno/22.15)
8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen EGO Spor-Yalıkavakspor maçı yapılacak.
(Ankara/17.00)