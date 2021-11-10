10 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
TBMM, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
TBMM, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
Ücretli öğretmen olarak çalışılan günler, hizmet cetveline işlendi
Ücretli öğretmen olarak çalışılan günler, hizmet cetveline işlendi
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 14 kişi yaralı kurtarıldı
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 14 kişi yaralı kurtarıldı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması
Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
'THY Belarus seferlerinde göçmen taşıyor' iddiasına yalanlama
'THY Belarus seferlerinde göçmen taşıyor' iddiasına yalanlama
Bakan Bilgin: Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın
Bakan Bilgin: Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın
Öğretmen, spor salonunun deposunda ölü bulundu
Öğretmen, spor salonunun deposunda ölü bulundu
'Kritik ilaçlar bulunamıyor' iddiasına yalanlama
'Kritik ilaçlar bulunamıyor' iddiasına yalanlama
Kapalıçarşı'da altın hareketliliği! Gramı 574 TL oldu
Kapalıçarşı'da altın hareketliliği! Gramı 574 TL oldu
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Valilikten ve Belediye Başkanından 'rüşvet operasyonu' açıklaması
Valilikten ve Belediye Başkanından 'rüşvet operasyonu' açıklaması
Rektör, parayı vermeden gitmiş!
Rektör, parayı vermeden gitmiş!
DHMİ personeline 17 bin TL maaş promosyonu
DHMİ personeline 17 bin TL maaş promosyonu
Yüzde 36,2'lik yeniden değerleme oranı ücretleri nasıl etkileyecek?
Yüzde 36,2'lik yeniden değerleme oranı ücretleri nasıl etkileyecek?
TRT payının kaldırılması elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?
TRT payının kaldırılması elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?
Asgari ücrette bugüne kadarki en yüksek zam olacak
Asgari ücrette bugüne kadarki en yüksek zam olacak
Burs ile kredi başvuru süresi uzadı
Burs ile kredi başvuru süresi uzadı
İKM'ler emniyet hizmetleri sınıfına geçmek istiyor
İKM'ler emniyet hizmetleri sınıfına geçmek istiyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

10 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

10 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 00:01
Yazdır
10 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, Anıtkabir'de resmi törenle anılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"na katılacak.

(Ankara/09.05/10.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(TBMM/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçilerinin hazır bulunacağı yemek programına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

KAPAT [X]

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken binaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

2- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 12. hafta maçları yapılacak.

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas Patras, A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Joventut Badalona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Patras/20.30/Badalona/23.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen Darüşşafaka-Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Kupası eleme turunda Arkas Spor, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS takımıyla karşılaşacak.

(Komarno/22.15)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen EGO Spor-Yalıkavakspor maçı yapılacak.

(Ankara/17.00)

#10 Kasım# gündem başlıkları
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı
TMSF Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
TMSF Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Bu Habere Tepkiniz

Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?

Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?

Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi

4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi

Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı

MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı

DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz

Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi.
Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?

Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?

Amirin çalışanlara sürekli 'ismi' ile hitap etmesi, mobbinge girer mi?
Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, atandığı alandan farklı bir programa doktora kaydı yaptıran ve lisansüstü eğitimde yeterlik sınavında başarılı olarak kayıt yenilemeyen araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemini hukuka uygun buldu!
Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak

Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıkçı alınacak."
Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar

Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar

Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu, üst öğrenimi mezunu olanların alt öğrenimden KPSS tercihi yapamayacağına dair 2016 yılı KPSS tercih kılavuzundaki düzenlemeyi hukuka uygun buldu
Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek

Statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinin gözü 11 Kasımda
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu

Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu

İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ali Ekrem Adıyaman, omurga enjeksiyonlarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin kadavra üzerinde kullanımının araştırılması üzerine yaptığı çalışmayla, 2021 AO Spine Research Start-Up Grant Programı'ndan 25 bin İsviçre Frank'ına varan bir ödül aldı. Adıyaman, yaklaşık 266 bin Türk Lirası'na denk gelen ödül ile arttırılmış gerçeklik gözlüğünün eklem enjeksiyonlarında kullanılmasına yönelik projesini geliştirmeye devam edecek. Projede fıtık gibi rahatsızlıklarda kullanılan bir tedavi yöntemi olan spinal faset eklem enjeksiyonu için çekilen röntgenin aradan çıkarılması ve hastanın da, sağlık personelinin de daha az radyosyana maruz kalması, röntgen yerine 3 boyutlu görsel kullanılarak daha başarılı bir müdahale yapılması hedefleniyor.
TSK, muvazzaf subay adayı almak için ilana çıktı

TSK, muvazzaf subay adayı almak için ilana çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlıklarında muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere başvuru kılavuzunu yayımladı. Som başvuru tarihi 28 Kasım 2021
Sıcaklık 12 derece düşüyor

Sıcaklık 12 derece düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalacak. Ülkenin büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bazı illerde ise kar yağışının etkili olacağı açıklandı.