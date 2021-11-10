TMSF Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği.
YÖNETMELİK
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1'de yer alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 - (1) 25/8/2006 tarihli ve 26270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.
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