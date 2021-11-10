Feci servis kazasından bir acı haber daha!

Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu

İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ali Ekrem Adıyaman, omurga enjeksiyonlarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin kadavra üzerinde kullanımının araştırılması üzerine yaptığı çalışmayla, 2021 AO Spine Research Start-Up Grant Programı'ndan 25 bin İsviçre Frank'ına varan bir ödül aldı. Adıyaman, yaklaşık 266 bin Türk Lirası'na denk gelen ödül ile arttırılmış gerçeklik gözlüğünün eklem enjeksiyonlarında kullanılmasına yönelik projesini geliştirmeye devam edecek. Projede fıtık gibi rahatsızlıklarda kullanılan bir tedavi yöntemi olan spinal faset eklem enjeksiyonu için çekilen röntgenin aradan çıkarılması ve hastanın da, sağlık personelinin de daha az radyosyana maruz kalması, röntgen yerine 3 boyutlu görsel kullanılarak daha başarılı bir müdahale yapılması hedefleniyor.