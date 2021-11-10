Sporcuyla imza noterde atılacak

Spor kulüplerini borç batağından çıkaracak, şeffaflık, hesap verilebilirlik getirecek 65 maddelik spor yasa teklifinde, menajerlik ve futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de önemli düzenleme yer alması bekleniyor.

Spor dünyasında resmi sözleşmelerin yanı sıra el altından sözleşmelerin imzalandığı konusu hep tartışılıyordu. Buna yönelik olarak futbolcu-kulüp, menajer-futbolcu, menajer-kulüp arasında imzalanan sözleşmelerin noterde imzalanması düzenleniyor. Hazırlanacak yasa teklifiyle, noterlerin, Türkiye Futbol Federasyonu'na kayıtlı oyuncuların ve menajerlerin bilgilerinin yer aldığı sisteme erişimi sağlanacak. Sözleşmeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da bildirilecek.

VERGİ KAÇIRMAYI BİTİRECEK

Yapılacak düzenlemeyle vergi kaçırmanın da önüne geçileceği ifade edilirken, AK Parti kaynakları, "Böylelikle sözleşmeler daha şeffaf bir şekilde yapılmış olacak" değerlendirmesini yapıyor. Bazı kulüplerin söz konusu düzenlemeye sıcak baktığı ancak bazılarının da sözleşmelerin noterde yapılmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olacağını öne sürerek karşı çıktığı belirtildi. AK Parti kaynakları ise düzenlemenin ilgili kanuna aykırı olmadığını kaydediyor.

KISA SÜREDE MECLİS GÜNDEMİNDE

Yasa çalışmaları kapsamında yapılan toplantılarda da gündeme gelen konuyla ilgili bazı kulüplerin, sözleşmelerin geç saatte yapıldığı ve noterlerin o saatte kapalı olacağını söylediği de öğrenildi. Öte yandan, yasa teklifi çalışmaları kapsamında dün de bir toplantı yapıldı. AK Parti'nin son şeklini verdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağı teklifin kısa süre içerisinde TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.

Osman Özgan