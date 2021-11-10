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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 10 Kasım 2021 06:30
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

#kuvvetli yağış# uyarı
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