İndirim soygununa dikkat, bu tuzaklara düşmeyin

Perakende sektörlerinde kasım hareketliliği yaşanıyor. e-Ticaret platformları Bekarlar Günü ile indirim furyasına başlarken "Efsane Cuma" ve "Şahane Cuma" olarak adlandırılan Black Friday ve hemen ardından gelen Siber Pazartesi ile satışların yüzde 100 artması bekleniyor. Binlerce ürün grubunda cazip fırsatlar sunulsa da geçtiğimiz yıllarda yaşanan sahte indirimler sebebiyle tüketiciler alışverişe daha temkinli yaklaşıyor. Tüketicileri yanıltıcı kampanyalara karşı uyaran sektör temsilcileri ise indirim-bindirimlere karşı mutlaka öncesinden fiyat araştırılması yapılması uyarısında bulunuyor.

İNDİRİM ALGISI DEĞİŞTİ

Fiyat karşılaştırma platformu Akakçe'nin Pazarlama Müdürü Berk Çakar da firmaların Bekarlar Günü indirimine pazar gecesi itibarıyla başladığına dikkat çekerek "Pazar gecesi trafiğimiz tam üç kat arttı. Eskiden indirim olduğunda fiyatların altı ay önceki haline gelmesi önemliydi. Şimdi iki ay önceki fiyatı yakalamak indirim kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

ANLIK İNDİRİMLERE ODAKLANIN

Tüketicinin kurdaki ve enflasyondaki artışa paralel olarak fiyatlar artar korkusuyla alıma geçtiğini dile getiren Çakar, bunu fırsata çevirmek isteyen satıcıların da indirim-bindirim yöntemine başvurduğunu söyledi. Çakar şunları kaydetti: Elinde stok bulunan satıcılar çok güzel indirimler yapabiliyor. Yeterli stoku olmayanlar ise indirme-bindirme olayına gidiyor. Gerçekli indirimler var ancak popüler ürünlerde indirim zor olabiliyor. Mesela dün iPhone 11'de güzel indirim vardı. Ancak sınırlı sayıda satışa sunuluyor. Dolayısıyla anlık indirimler çok daha gerçekçi. ABD'de Black Friday de öyle çıktı. İnsanlar mağazaya dalardı ve elinizde ne gelirse kapardı. e-Ticaret'te de öyle. Bir üründe sürekli indirim beklememek lazım.

BUNLARI YAPIN

Çakar, sahte indirimlere karşı ise şu tavsiyelerde bulundu:

> Bir ürünü almadan önce mutlaka fiyat karşılaştırması yapın. Mesela Akakçe'de bütün ürünlerin litre, kilo ve birim fiyatları grafik olarak sunuluyor. Almak istediğiniz ürünün grafiğine bakarak kampanya öncesi ve sonrası fiyatının görebilirsiniz.

> Birim fiyatı çok önemli. Diyelim ki ürünün standardı 100 gram ve size de çok cazip geldi. Oysa ürün 80 gram. Bu sizi aldatmasın.

> Bir ürünü alırken tek bir platforma bağlı kalmayın. Mesela Hepsiburada, Trendyol, n11 ve Amazon'daki fiyatlarına da bakın. Çünkü satıcının belirli bir stok adedi var. Bir ürün bir platformda ucuz olurken diğerinde daha pahalı oluyor. Önemli olan ucuz olanı bulmak.

İKİ AYDA 120 MİLYAR LİRA SATIŞ BEKLENİYOR

e-Ticaret sektörü kasım ve aralık ayında rekor satış bekliyor. Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu, TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, yılın son iki ayında Türkiye genelinde e-Ticaret sektörü ciro beklentisinin 120 milyar TL olduğunu söyledi. Kasım ayının daha ilk haftasında e-Ticaret sitelerinin satışlarının yüzde 50 arttığını ifade eden Çiğdemli "Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında e-Ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 75'lik artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. yıl sonu hedefi ise 450 milyar TL. 2020 başında e-Ticaret yapan işletme sayısı da 60 binlerdeyken, bugün bu rakam 300 binlere ulaşmış durumda. Yılın son iki ayında e-Ticaret ciro beklentimiz 120 milyar TL, sipariş adedi beklentimiz de 1,5 milyar" dedi.

SUİSTİMALE GEÇİT YOK

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, perakende sektörünün uzun zamandır bugüne hazırlandığını belirterek "Kampanya dönemlerinde özellikle sektörün güçlenerek devam etmesi için tüketicilerin güvenini suistimal edecek yanıltıcı kampanyalardan uzak durulması gerekiyor. Yanıltıcı reklam ve indirimlerin önüne geçilmesi büyük önem arz ediyor. Fiyatların kampanya dönemi öncesi yükseltilip, daha sonra sanki olandan daha fazla indirim varmış gibi gösterilmemesi için teknoloji içeren otomatik sistemler kuruldu. Bununla ilgili çeşitli şikayet mekanizmaları aktive edildi" dedi.

ÖMER TEMÜR