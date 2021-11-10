Uğur Şahin'den Pfizer'a Türkiye resti

GAZETECİ Joe Miller'in "Projekt Lightspeed" (Işık Hızı Projesi) isimli kitabında yer alan bilgiye göre BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye nedeniyle Pfizer ile ters düşmeyi bile göze aldı. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin, "Türkiye ve Almanya'ya aşıyı biz satmak istiyoruz" talebine Pfizer önce sıcak bakmadı.

PFIZER, Prof. Şahin'in baskısına sonunda boyun eğdi. Ancak Şahin ve Türeci'nin Türkiye sevdası, şirkete büyük bir bürokratik yük getirdiği gibi, pahalıya da mal oldu. Şirket bunun için özel birimler kurdu. Öte yandan BioNTech'in İletişim Müdürü Jasmina Alatovic de ödüle layık görüldü.

Cengiz Parlayan