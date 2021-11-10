Beyin implantı, felçli hastanın dili oldu

ABD'de nöroteknoloji alanında çalışma yapan bir şirketin geliştirdiği beyin implantı, felç geçiren hastalar için umut oldu. BrainGate adı verilen beyin implantı, felçli bir adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirmeyi başardı. 2007'de geçirdiği omurilik yaralanması nedeniyle boynundan aşağısı felç olan 65 yaşındaki bir adam, eli ve uzuvlarını kullanamadığı için gerçek bir yazı yazamıyordu. Ancak felçli adam, hayali el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sistemi sayesinde düşüncelerini iletebildi. Nature'da yayımlanan deney sırasında felçli adam, ilk önce sanki yazıyormuş gibi konsantre olup hayali bir kalem ve kağıt ile harfleri yapmayı düşündü.

Yapay zeka (AI) kullanan bir beyin-bilgisayar arayüzü olan BrainGate, el yazısı sırasında üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yorumlayarak yazıya döktü. Deneyde beyin implantı, düşünceleri yüzde 94 doğrulukla metne çevirmeyi başardı. Motor korteksine yerleştirilen elektrotlar, beyin aktivitesinin sinyallerini kaydediyor, daha sonra da harici bir bilgisayarda çalışan algoritmalar tarafından yorumlanıyor. Stanford Üniversitesi'nden sinirsel protez uzmanı Frank Willett, "Bu yeni sistem, hem intrakortikal elektrotlar tarafından kaydedilen zengin nöral aktiviteyi hem de nöral olarak kodu çözülen harflere uygulandığında hızlı ve doğru metin oluşturabilen dil modellerinin gücünü kullanıyor" dedi.