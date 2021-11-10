Bild'den Türkiye'ye çirkin iftira

BELARUS üzerinden Almanya'ya düzensiz göçmen akını başlayınca, sorumlu arayan Bild, Türkiye'yi hedef gösterdi. Gazete, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin düzensiz göçmenleri İstanbul ve Antalya'dan uçaklara bindirerek Minsk'e gönderdiğini yazdı.

HEDEF GÖSTERDİ

BILD, Belarus lideri Alexander Lukaschenko'nun ülkesine yönelik AB yaptırımlarının intikamını almak istediğini ve bunun için düzensiz göçmenleri kullandığını iddia etti. Gazete, Lukaschenko'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Wladimir Putin'in yardımcı olduğu yalanına sığındı.

THY'YE DE ÇAMUR ATTI

ERDOĞAN ve Putin'in Türkiye ve Rusya'da bulunan düzensiz göçmenleri silah zoruyla göndermek yerine onlara lojistik destek sağladığını yazan Bild, bununla yetinmedi Türk Hava Yolları'na da çamur atmaya kalktı. Polis sendikasının, 'THY, kaçak göçmenlerin taşınmasında rol oynuyor' iddiasını sayfasına taşıdı.

BAKAN BİLD'E ALET OLMADI

ÖTE yandan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, BİLD'in karalama kampanyasına alet olmadı. BİLD gazetesinin Belarus üzerinden gelen mültecilerle ilgili sorularını yanıtlayan Seehofer, gazetenin, "Bunun sorumlusu Erdoğan ve Putin. Ne yapacaksınız?" sorusunda tuzağa düşmedi. Seehofer, "Türkiye, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Erdoğan ile Putin arasında fark var" cevabını verdi

SINIRDA SICAK ÇATIŞMA RİSKİ

POLONYA ile Belarus arasında önceki gün başlayan olaylar sürüyor. Sınırda sayıları binleri bulan göçmen kafilesi, ellerinde kazma ve küreklerle tel örgüleri yıkmaya çalıştı. Sınıra sevk edilen Polonya askeri birlikleri ve kolluk kuvvetleri ise göz yaşartıcı gaz da kullanarak, tel örgüleri yıkıp sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engelledi. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzky, Belarus yetkililerini "Sınırda ateşli silahların da kullanıldığı çatışmaların ve ölüm vakalarının meydana gelmesine gayret etmekle" suçladı.

Mustafa AKBABA