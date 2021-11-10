Okul arası turizme yaradı

Bu hafta sonu başlayacak olan ara tatil turizm sektörüne doping etkisi yaptı. 9 günlük ara tatili fırsat olarak değerlendiren yerli turist otelleri dolduracak. Daha çok kültür turlarını tercih eden vatandaşlar ortalama 3 gece konaklama yapacak. Kültür turlarında başı çeken Kapadokya'yı Afyon ve Denizli gibi termal bölgeleri ve GAP takip ediyor. Antalya ve Ege'ye ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken turizmciler, ara tatilin sezonu uzattığını vurguluyor.

TALEP SEZONU UZATTI

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, ara tatil kararının 2019'da alındığını hatırlatarak, "Ancak pandemi nedeniyle bunun etkisini sektör çok hissedememişti. Aşılanmanın artmasının ardından gelen normalleşmeyle bu yıl ara tatilin etkisini hisseder olduk. Havaların da güzel gitmesiyle birlikte insanlar bu tatili bir fırsat olarak görüyor. Bu dönemde fiyatlar da çok uygun. Ülkemizin hemen her yerine güçlü bir ilgi var" dedi. Kıyı bölgelerine de güçlü bir ilgi olduğunu anlatan Çorabatır, "Ege ve Akdeniz'de ekim sonunda kapanma planlayan oteller bu kararı kasım sonuna erteledi. Güçlü talep sezonu uzattı" diye konuştu.

Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe de, ara tatil paketlerine çocuklu ailelerden çok yüksek talep geldiğini belirterek, şunları anlattı: "Ağırlıklı tercih yakın yerler oluyor. Örneğin İstanbul'dakiler Bolu, Sapanca'yı önceliklendiriyor. Antep ise Mersin'e gidiyor. Kültür turlarına da güçlü bir talep var. Kapadokya lider. Bunu GAP ve Ege köyleri takip ediyor. Ayrıca Afyonkarahisar, Eskişehir, Denizli gibi termal bölgelere de yoğun ilgi ve talep var. Fiyatlar kişi başı 400 TL'den başlayıp 4 bine kadar çıkıyor."

DOLULUK YÜZDE 90

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Talip Aldemir ise, Kapadokya'ya çok yoğun bir talep olduğunu söyledi. Otel rezervasyonlarının yüzde 80-90'lara yaklaştığını belirten Aldemir, "Oda fiyatları kişi başı 200 TL'den başlıyor. Ortalama 3 gece konaklıyorlar" dedi. Balonlara da yüksek bir talep olduğunu ve yüzde 100 doluluğa ulaştığını anlatan Aldemir, hava şartları izin verdiği müddetçe uçuşların yapılacağını kaydetti.

AFYONKARAHİSAR'A 300 MİLYONLUK KATKI

TERMAL turizm sezonunun kasımda açıldığına dikkat çeken Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, "Bu dönemin ara tatille birleşmesi otellerimize doping etkisi yaptı. 27 bin yatak kapasitemiz var. Şu an doluluklarımız yüzde 90'lara ulaştı. Haftaya full oluruz" dedi. Tatilin bölge esnafına da büyük katkı sağladığına dikkat çeken Gümüşhan, "Gelenler mutlaka sucuk, kaymak ve lokum alıyor. 9 günlük ara tatil konaklama ve alışveriş dahil Afyonkarahisar ekonomisine ortalama 300 milyon TL'lik katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı

Betül ALAKENT