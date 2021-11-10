'Kanserli çocuğumla tehdit ettiler'

Konya'da, babası Ali E.'nin azmettirmesiyle, 14 yaşındaki kızı M.E.'yi vuran Ayşenur B.'nin ifadesine SABAH ulaştı. Ayşenur B., kanser olan 6 yaşındaki çocuğuna hastanede kemoterapi aldırdığını anlatarak, "Sonra yanıma Ali E.'nin arkadaşı Hüseyin Çekiç geldi. Bana 'Seninle işimiz var, birine sıkacaksın' dedi. Ben de 'Kime neden sıkacakmışım, yapmam' dedim. 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Ayşenur B., şöyle devam etti: "Hüseyin Çekiç bana bir silah verdi, araçla kafeteryanın yakınına götürüp, cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirip, çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Pişmanım." Ali E.'nin, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürülmüştü. Ali E. ve Hüseyin Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

'BABAMIN SEVGİLİSİ '

Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikayetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.

Tolga Yanık