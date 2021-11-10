Yabancıya ev satışında sorun çözülüyor

Yabancıya gayrimenkul satışında 20 Eylül itibarıyla başlatılan otomatik değerleme firması atayan düzenlemede değişikliğe gidiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 'Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar' genelgesi kapsamında 20 Eylül 2021'de devreye giren düzenlemeyle değerleme uzmanı artık TADEBİS-WEB TAPU sistemi üzerinden otomatik olarak atanıyordu. Sektör temsilcileri, ekspertiz raporlarının konutun değerinden daha düşük geldiğini savunarak, düzenlemenin değişmesi için seferber oldu. Uygulamanın yeniden düzenlenmesini isteyen sektör temsilcileri Ankara'ya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne giderek görüşlerini paylaştı. Bu toplantı sonucunda bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Ardından konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a aktarıldı. Bakan Kurum, uygulamanın yeniden düzenlenmesi için talimat verdi.

Sektör temsilcilerinin taraflarla yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Otomatik atama sistemine alternatif çözümler getiren yeni düzenlemenin birkaç gün içinde devreye girmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre yeni düzenlemede, değerleme şirketi yalnızca otomatik olarak atanmayacak, şirket seçme imkanı da verilecek. Otomatik atama iptal edilmeyecek ancak firmalara seçme şansı da sunulacak. İsteyen firmalar listeden değerleme firmasını kendi seçecek. Yetkililer, yeni sistem için yazılım düzenlemelerinin sürdüğünü ifade etti.

SPK DENETLEYECEK

Yapılan işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) da denetleyecek. Hileli satışların önüne seçmek için denetimlerin süreceğini belirten yetkili, "Firma sistem üzerinden değerleme şirketi seçeceği için kontrolü kolay olacak. Usulsüzlük halinde değerleme yapan firmalara kapamaya kadar giden ceza verilecek, vatandaşlık da iptal edilecek" dedi.

DOĞRU DEĞERLEME ŞART

Otomatik ekspertiz sisteminin düzeltilmesinin gayrimenkul sektörü adına önemli bir gelişme olduğunu belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (KONUTDER) Altan Elmas, "Yapılan müzakereler sonucunda, yeni bir yazılım kurularak, otomatik atama dışında kendi istediğin firmayı seçme hakkının tekrar uygulamaya dönmesi bizim açımızdan önemli bir gelişme. Bu açıdan gayet makul ve olumlu bir sistem. Ancak son 1.5 aydır yaşanan sorunun ortadan tamamıyla kalkması için doğru değerlemenin yapılması şart" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILARI TESPİT EDECEĞİZ

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı (GİGDER) Faruk Akbal, yabancıya gayrimenkul satışında konut adedinden sok değerli ürün satılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Türkiye'de üretilen konutların değerli olduğunu ve ülkenin itibarı açısından bunu göstermenin önemli olduğunu vurgulayan Akbal, "Sektörde birkaç firma fırsatçılık yapıyorsa, tespit edilmesi lazım. Bundan sonra biz GİGDER olarak ne kadar hileli işlem yapan firma varsa, takipçisi olacağız. Fırsatçılık yapan firmaları tespit edip, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bildireceğiz" şeklinde konuştu.

Seda Tabak