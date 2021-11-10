Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi Değişikliği konulu resmi yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Yeni Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikte seçmeli dersler arasına "Ortak Türk Edebiyatı", "Ortak Türk Tarihi" ve "Türk Dünyası Coğrafyası" dersleri eklendi.
Yeni Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak
İşte Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün yazısı:
Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan ilgi (b) Karar ile onaylı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'nin seçmeli dersler bölümüne ilgi (c) Karar ile yapılan değişiklikle "Ortak Türk Edebiyatı", "Ortak Türk Tarihi" ve "Türk Dünyası Coğrafyası" derslerinin eklendiği ilgi (a) yazı ile bildirilmiştir.
Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında ilgi (c) Karar ile onaylanan ders çizelgesinin uygulanacağı konusunda ilinizde faaliyet gösteren özel okulların bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.