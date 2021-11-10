MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet alanı değiştirilmesi uygun görülen eğitim kurumlarının MEBBİS modülü üzerinden 15-26 Kasım 2021 tarihleri arasında güncellenmesini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 09:01
Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Kasım 2021 tarihinde tüm ilgili birimlere gönderdiği yazıda, hizmet alanı değiştirilmesi uygun görülen eğitim kurumlarının MEBBİS modülü üzerinden 15-26 Kasım 2021 tarihleri arasında güncellenmesini istedi.
Resmi yazıda ayrıca, hizmet alanlarına dair güncellemelerin Tebliğler Dergisinde yayınlanacağı belirtilerek, sehven hata yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi.
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